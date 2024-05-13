Polimerler, petrol ürünleri, endüstriyel masterbatch ve petrokimya ürünlerinin üretimini, dağıtımını ve ticaretini gerçekleştiren ELM Kimya, sektörün ihtiyaçlarına yönelik olarak hammadde tedariki konusunda kapsamlı çözümler sunuyor. İstanbul, Mersin, İskenderun ve İzmir’deki liman bölgelerinde sahip oldukları geniş lojistik ağı ve antrepo hizmetleriyle yerli ve yabancı müşterilerine etkin ve hızlı bir tedarik sağlıyor. Coğrafi konumlanmaları sayesinde ulusal ve uluslararası arenalarda güçlü bir oyuncu konumuna gelen ELM Kimya, sektöründe Bursa’nın önde gelen ihracatçılarından biri olarak 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan ELM Kimya kurucularından Abdullah Emir Yıldızhan, “RePlast Eurasia Fuarı'nda standımızda bizimle buluşan herkese teşekkür ederiz. ELM Kimya olarak sürdürülebilir çözümlerimizi ve yüksek kaliteli ürünlerimizi geri dönüşüm plastik hammadde sektörüne yenilik getirmeye devam edeceğiz” dedi.