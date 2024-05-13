Bursa Ticaret Borsası’nın (Bursa TB), gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerine uluslararası rekabet gücü kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Gıda UR-GE Projesi, firmaların yeni ihracat pazarlarına odaklanmasına ve iş bağlantıları kurmasına katkı sağlıyor. Ticaret Bakanlığı destekleriyle hayata geçirilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) ile Şubat ayında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen B2B etkinliğine katılan Livo Zeytinyağı, Dubai merkezli TURQUAZ Gourmet L.L.C firması ile bayilik ve zeytinyağı ihracatı konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Firma, bu bağlantı ile Orhangazi’deki tesislerinde üretilen ürünlerini Arap coğrafyasına ihraç etmeye başlayacak.