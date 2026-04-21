Uludağ Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ULUTEK) Teknoparkı’nda çalışmalarını sürdüren BASE3 Teknoloji, Görükle Bürosu’nu hizmete açtı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, meslek örgütlerinin yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli topluluğunun katılımıyla hizmete açılın BASE3 Teknoloji Görükle Bürosu, dijital dönüşüm sürecindeki işletmelere danışmanlık ve eğitim hizmetleri verecek olmasının yanı sıra; bilim, sanat, edebiyat, felsefe gruplarına da etkinlik zemini oluşturabilecek tarzdaki mimari tasarımıyla, “özgün mekân” nitelemesini çağrıştıran özel bir görünüm sergiliyor.

Teknolojik çözüm ortağı

Sundukları üst düzey teknolojik hizmetin müşterilerinin nezdinde kendilerine ‘teknolojik çözüm ortağı’ unvanı kazandırdığını belirten BASE3 Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Ayben Günak, gelişmiş güvenlik önlemleri ile müşterilerinin teknolojik altyapılarını ‘spam’dan ve kötü niyetli saldırılardan koruduklarını vurguladı. Hizmet verdikleri müşterilerinin, başarılı lansman süreci geçirebilmeleri için çeşitli stratejiler ve pazarlama hamleleri planladıklarını dile getiren Günak, “Bursa ekonomisi ile ülkemizin lokomotif kentlerinin başında geliyor. Dolayısıyla da dijital dönüşüme hızla adapte olmalı, hatta öncülük etmeli. Moderasyon araçlarımız sayesinde de müşterilerimizin dijital topluluk düzenlerinin sağlıklı işleyişine katkı sağlıyor, topluluk yönetiminin tek bir noktadan kolayca yapılabilmesine imkân tanıyoruz. Böylelikle müşterilerimiz verilerini kolayca analiz edebiliyor, stratejilerini buna göre şekillendirebiliyorlar. ‘7 gün 24 saat destek sistemi’, ‘otomatik yanıtlar’, ‘bilgi tabanı entegrasyonları’, ‘dil desteği’, ‘kişiselleştirilmiş hizmet’ ve ‘geri bildirim toplama sistemi’, müşteri hizmetleri uygulamalarımızdan bazılarını oluşturuyor” diye konuştu. Teknoloji tabanlı çalışmalarında yapay zekâyı etkin biçimde kullandıklarına işaret eden Günak, üst düzey teknoloji hizmeti verebilme adına, farklı algoritmalardan da yararlanıyor olduklarına dikkat çekti.