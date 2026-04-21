Etkinlikte; üretim yapan şirketlerin dijital dönüşüm yolculukları, sahadan elde edilen gerçek deneyimler ve ölçülebilir kazanımlar üzerinden ele alınacak. Katılımcılar, farklı sektörlerden firmaların hayata geçirdiği projeleri ve elde ettikleri sonuçları doğrudan dinleme fırsatı bulacak. Etkinlikte ekonomist Emre Alkin vizyon konuşması ile yer alırken; Yorglass Yönetim Kurulu Başkanı Semavi Yorgancılar, TAYSAD Dijital Dönüşüm Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Arıkan ve TİAD Başkanı Murat Akyüz başta olmak üzere iş dünyasından önemli isimler ile farklı sektörlerden dijital dönüşüm ve dijital üretim liderleri de değerlendirmelerde bulunacak. trex Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Özdemir etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada “Sanayide rekabet artık yalnızca üretmekle değil, veriyi doğru okuyup hızlı karar verebilmekle şekilleniyor. trex fabrikanı keşfet 2026 ile işletmelere yalnızca teknoloji anlatmak değil, gerçek uygulamalar ve somut sonuçlar üzerinden yeni bir bakış açısı sunmak istiyoruz. Üretimin geleceğini bugünden görmek isteyen tüm sektör temsilcilerini bu önemli buluşmaya davet ediyoruz.” dedi.

Üretim süreçlerine bütünsel bakış açısı kazandırılacak

Etkinlik kapsamında ayrıca oluşturulan trex NC alanında, trex’in dijital dönüşüm iş ortaklığı programına dahil olan çok sayıda çözüm sağlayıcı yer alacak. Bu yapı, katılımcılara yalnızca tek bir ürünü tanımaktan öte, üretim süreçlerine bütünsel bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Katılımcılar, uçtan uca farklı çözüm alanlarını bir arada görerek kendi dönüşüm yolculukları için daha net bir perspektif ve yol haritası oluşturma fırsatı bulacak.

Yeni ürün lansmanı gerçekleştirilecek

trex, bu etkinlik ile üretim süreçlerinde verinin nasıl anlamlı hale geldiğini ve karar süreçlerine nasıl katkı sağladığını ortaya koymayı amaçlıyor. Etkinlik kapsamında ayrıca, dijital üretim yaklaşımını destekleyen yeni bir ürünün lansmanı da gerçekleştirilecektir. Üretim ve fabrika yöneticileri ile dijital dönüşüm süreçlerinde görev alan profesyonelleri bir araya getirecek olan etkinliğe katılım ücretsiz olup,12 Mayıs 2026 Salı günü 08:30 – 17:30 saatleri arasında Hilton Bursa Convention Center’da düzenlenecektir. Katılım için www. trex.com.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.