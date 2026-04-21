Elektrik bağlantılarında gevşeklik ve temas problemlerinin önüne geçmek adına kablo uçlarında yüksük kullanımı kritik önem taşırken, Bemis bu ihtiyacı doğrudan ürün içeriğine dahil ederek sektörde bir ilki hayata geçiriyor. Üstelik bu yenilik, fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan kullanıcıya sunuluyor. Tamamen son kullanıcı faydasını gözeten bu uygulama, hem kurulum kalitesini artırmayı hem de sahada yaşanabilecek olası hataları en aza indirmeyi hedefliyor. Bemis’in bu yaklaşımı, sektörde örnek teşkil edecek yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor. Söz konusu geliştirme, Bemis’in uzun yıllara dayanan iş ortaklıkları ve ortak Ar-Ge çalışmaları sonucunda hayata geçirildi. Bu kapsamda, projeye katkılarından dolayı Bandırma merkezli Akgün Elektrik ve firma sahipleri İsmail Akgün ile Efecan Akgün’e teşekkür edildi. Bemis, kullanıcı deneyimini ve ürün güvenliğini merkeze alan çözümleriyle sektöre değer katmaya devam ediyor.