Lothbrog Makine’nin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olduğu GWEIKE markasının geliştirdiği GKS-T Serisi, sadece boru/profil lazeri olmanın ötesine geçerek birçok sektörde üretim süreçlerini sadeleştiren “çok yönlü bir çözüm platformu” olarak konumlanıyor. GKS-T Serisi’nin en dikkat çekici yönü, farklı sektörlerdeki karmaşık üretim ihtiyaçlarını tek bir sistemle karşılayabilmesi. Ağır konstrüksiyon ve inşaat sanayiinde büyük ölçekli çelik profillerin hızlı ve hatasız işlenmesini sağlayarak proje sürelerini kısaltan seri, boru hattı ve enerji sektöründe yüksek hassasiyetli kesimler sayesinde daha güvenli ve sızdırmaz bağlantılar kurulmasına imkan tanıyor. Tersane ve gemi inşa sanayiinde kalın ve ağır malzemelerin işlenmesini kolaylaştırarak üretim süreçlerini hızlandıran GKS-T Serisi, ulaşım ve makine sanayiinde büyük ölçekli makine gövdeleri ve taşıyıcı sistemlerin üretiminde yüksek doğruluk sunuyor. Telekomünikasyon altyapısında ise kule ve taşıyıcı sistemlerin seri ve standartlara uygun üretimini mümkün kılarak sektörün ihtiyaçlarına etkin çözümler sağlıyor. Bu çok yönlü kullanım avantajı sayesinde işletmeler, farklı makineler yerine tek bir sistemle üretim yaparak hem alan hem de yatırım maliyetinden önemli ölçüde tasarruf ediyor.

“Sanayicinin işini kolaylaştıran bir teknoloji sunuyoruz”

Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Akıncıoğlu, GKS-T Serisi’nin özellikle kullanım kolaylığı ve çok yönlülüğü ile öne çıktığını vurguladı. Akıncıoğlu, “GKS-T Serisi ile sanayicimize sadece güçlü bir makine değil, işlerini kolaylaştıran akıllı bir üretim çözümü sunuyoruz. Farklı sektörlerdeki karmaşık üretim süreçlerini tek bir sistemle yönetilebilir hale getiriyoruz. Bu da hem zaman hem maliyet açısından ciddi bir avantaj sağlıyor” dedi. Yeni yatırımlarla birlikte teknolojiyi daha erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirten Akıncıoğlu, “Yakında devreye alacağımız fabrikamızda bu sistemi yerinde deneyimleme imkânı sunarak, Türk sanayisinin dönüşümüne doğrudan katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.