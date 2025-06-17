"Kültür Oyun Şenliği". Bademli Kampüsü'nde "Şimdi oyun zamanı" sloganıyla düzenlenen şenliğe, 2 bini aşkın öğrenci ve veli katıldı. Kampüs bahçesinde kurulan onlarca stantta satranç, futbol, tenis, canlı langırt, VR ve dijital oyunlar, sumo güreşi, çeşitli beceri oyunları ve yüz boyama gibi birçok öğretici ve eğlenceli oyunla keyifli vakit geçirdiler.

Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, okullarının Bursa’nın ilk oyun dostu okulu olduğunu ve öğrencilerin sadece akademik değil, her alanda gelişimini hedeflediklerini belirtti. Bulut, çocukların çocukluklarını doyasıya yaşaması ve sağlıklı bir ortamda gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya ise, çocukların akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleşmesini ve aileleriyle kaliteli vakit geçirmesini amaçladıklarını ifade etti. Özel Bursa Kültür Okulları, yıl boyunca akademik, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.