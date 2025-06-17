Türkiye’nin plastik geri dönüşümündeki öncü firmalarından olan Burpol, plastik atıkları yüksek teknolojiyle geri dönüştürerek yeniden üretime kazandırıyor. Şirketin ödülünü, kurucu ortakları İlkay Yıldırım ve Cüneyt Canbolat birlikte teslim aldı.

Bu yıl ikinci kez düzenlenen RePlast Eurasia Plastik Geri Dönüşüm Teknolojileri ve Hammadde Fuarı, 105 ülkeden ziyaretçiyi ağırladı. Burpol, fuarda kurduğu stantla hem yerli hem de yabancı katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Sürdürülebilir gelecek için çalışıyoruz

Burpol Genel Müdürü İlkay Yıldırım, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 2050 Karbon Nötr hedefleri kapsamında plastiklerin döngüsel ekonomi için büyük önem taşıdığını belirtti. Yıldırım, "Plastikler birçok sektör için temel bir hammadde kaynağı. Biz de geri dönüştürülmüş plastiklerle otomotiv parçaları üreterek sürdürülebilir üretime katkı sağlıyoruz" dedi.

Burpol olarak plastik kirliliğiyle mücadele ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Geri dönüştürülmüş plastiklerle üretim yaparak çevreye katkı sunmaya devam edeceğiz. Daha temiz bir dünya için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.