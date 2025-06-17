Bu vizyonla faaliyetlerini sürdüren DORUKMAK, BİLGEMED İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi iş birliğiyle 'Sağlıklı Yaşam Sohbetleri' düzenledi. Etkinlikte Op. Dr. Gülden Özden, Uzm. Dr. Türkan Düz ve Prof. Dr. Vahide Savcı, sağlıklı yaşamı bütüncül bir yaklaşımla ele alarak katılımcılara bilgiler sundu. Sağlığın sadece hastalıkların yokluğu değil; bedenin, zihnin ve ruhun dengede olması anlamına geldiği vurgulandı. Bilinçli sağlık kararları, erken teşhis, dengeli beslenme ve hareketin yaşam kalitesine etkisi örneklerle aktarıldı.

Prof. Dr. Vahide Savcı'nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen nefes farkındalığı uygulamaları, katılımcıların anda kalma, gevşeme ve bedensel farkındalık konularında deneyim yaşamalarını sağladı. Soru-cevap bölümüyle interaktif hale gelen program, çalışanların sağlık konusundaki farkındalıklarını artırırken, iş yerinde sağlıklı yaşam kültürünün güçlenmesine de katkı sağladı.

DORUKMAK yetkilileri, sürdürülebilir başarının ancak sağlıklı bireylerle mümkün olduğuna inandıklarını ve bu tür etkinliklerle çalışan destek programlarını zenginleştirmeye devam edeceklerini belirttiler.