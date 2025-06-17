Özkul, girişimcinin risk alarak yenilik yapan ve topluma katkı sağlayan kişi olduğunu vurguladı. Gençlere meslek seçiminde tutkuyla hareket etmelerini öğütleyerek, "Sevdiğiniz işi yaparsanız başarı da kendiliğinden gelir" dedi. Girişimciliğin sadece fikir değil; değer, amaç, sabır ve adanmışlık gerektirdiğini, toplumsal sorumluluk taşımanın önemini vurguladı.

Üniversite ile iş dünyası arasındaki bağın güçlendirilmesinin önemine değinen Uzm. Dr. Özkul, gençlerin öğrencilik döneminde iş hayatına hazırlanması gerektiğini belirtti. Hayat Hastanesi olarak gençlerin yanında olduklarını ifade eden Özkul, iş dünyasında sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılandırmanın, bilgiye ve etik ilkelere bağlılığın belirleyici olduğunu söyledi. Gençlere "Takım kurmayı, birlikte çalışmayı öğrenin. Etik olun. Güven vermek, başarının temelidir" diyerek yol gösterici önerilerde bulundu.

Etkinliğin sonunda, Uzm. Dr. Ahmet Özkul'a katkılarından dolayı Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından plaket takdim edildi.