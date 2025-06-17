Bakanlığın ölçme-değerlendirme kriterlerine uygun şekilde hazırlanan sınav, öğrencilerin akademik bilgi düzeylerinin yanı sıra kavrama ve analiz yetkinliklerini de ölçmeyi amaçlıyor. Uludağ Koleji öğrencisi Durul Orhan’ın tüm soruları doğru yanıtlaması, bireysel akademik performansın ötesinde, kurumun yeni modele uyum ve hazırlık sürecindeki etkinliğini de ortaya koydu. Konuya ilişkin bilgi veren okul yönetimi, eğitim kadrosunun uzun süredir yeni modele yönelik hazırlık yaptığını ve bu sürecin öğrenci başarısına doğrudan yansıdığını belirtti. Eğitim uzmanları ise elde edilen sonucun, bireysel öğrenme kapasitesi ile sistemli okul rehberliğinin birleştiği örnek bir tablo sunduğuna dikkat çekti.