Nev-i Çeşni’de düzenlenen organizasyona çalışanlar ve aileleri katıldı. Tüm personele plaket ve has altın, eşlerine ise pırlanta yüzük hediye edildi.

Kurucu Yavuz Yurdagelen, “40 yıl emek, sabır ve güven demek. Bu başarı hepimizin” diyerek tüm ekibe teşekkür etti. Gecede sadece 40 adet üretilen, Semerkant motiflerinden esinlenilen özel yüzük büyük ilgi gördü.

Kurucu Oğuz Yurdagelen ise yeni markaları NOOR’S DIAMONDS’ı tanıttı. Pırlanta ve elmas koleksiyonlarıyla sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca AVM ve cadde mağazacılığı alanında yeni yatırımların yolda olduğunu açıkladı.