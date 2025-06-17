Almira Hotel’in gönüllü ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Bursa’nın doğal alanlarından biri olan Akçalar Mesire Alanı’nda düzenlendi. Katılımcılar, çevreyi kirleten çeşitli atıkları toplayarak bölgeyi temizledi. Etkinlik, hem doğaya hem de toplumsal farkındalığa katkı sağladı.

Almira Hotel Kurumsal İletişim Müdürü Gözde Koz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da çevreye olan sorumluluğumuzla hareket ettik. Doğayı korumak ve ekip arkadaşlarımızla birlikte çevreye katkı sunmak bizim için çok değerli. Küçük adımların büyük etkiler yarattığına yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Almira Hotel, bu tür projelerle çevre duyarlılığını artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.