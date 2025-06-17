EKOHABER ÖZEL

Bursa merkezli Cmotortech, elektrikli motor teknolojilerinde yerli üretimi hedefleyen önemli bir Ar-Ge şirketi olarak dikkat çekiyor. 2022 yılında NSK Group ortaklığıyla kurulan firma, drone, kara ve deniz araçları için elektrikli motor üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Cmotortech Genel Müdürü Yavuz Kazangil, şirketin drone motorları üzerinde çalıştığını belirterek, "Zirai ilaçlama ve yük taşıma dronları için motor tasarımlarımızı tamamladık. Şu anda test aşamasındayız" dedi.

Firma, L sınıfı araçlar için de elektrikli motor geliştiriyor. Kazangil, "Ön tasarımları tamamlanan motorların testleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Marine sektörüne de odaklandıklarını belirten Kazangil, "Deniz araçlarında elektrikli dönüşüm hızlanıyor. Bu alanda ithal motorları kendi yazılımlarımızla entegre ederek bir sistem kurduk. Güneş enerjisiyle şarj olabilen bir tekne prototipi hazırladık" açıklamasını yaptı.

Sertifikasyon ve seri üretim hazırlıkları

Cmotortech, geliştirdiği motorlar için sertifikasyon sürecini hızlandırıyor. Genel Müdür Kazangil, "Kendi motorlarımızın sertifikalarını aldıktan sonra seri üretime geçeceğiz. Altyapımız hazır" diye konuştu.

Şirket, Ar-Ge yatırımlarına büyük önem veriyor. Cmotortech Genel Müdürü Yavuz Kazangil, "Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli iyileştirme yapıyoruz. Elektrikli motorlarla sürdürülebilir bir gelecek hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.