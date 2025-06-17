Trowas, NFC ve QR kod teknolojisiyle bilgileri saniyeler içinde paylaşmayı sağlıyor. Yapay zeka destekli tarama özelliği sayesinde fiziksel kartvizit, rozet ve QR kodlar dijital ortama aktarılabiliyor. Sistem, verileri sınıflandırarak doğrudan CRM sistemlerine entegre ediyor.

Uygulama, e-posta, unvan, LinkedIn profili gibi bilgileri otomatik tarayarak eksik verileri tamamlıyor ve satış ekiplerine analiz desteği sunuyor. Kurumsal kullanıcılar için merkezi yönetim, çoklu kullanıcı desteği ve CRM entegrasyonları da mevcut.

Çevreci yapısıyla kâğıt israfını önleyen Trowas, KVKK ve GDPR uyumuyla veri güvenliği sağlıyor. Global pazara da açılan uygulama, çoklu dil desteği sunuyor.