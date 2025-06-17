Uludağ Üniversitesi Ali Osman Sönmez Kampüsü'nde dış ticaret öğrencilerine ders veren Altıntaş, lojistik sektörü üzerine tecrübelerini aktardı. Altıntaş, ''Logistik birçok dala ayrılan bir sektör; yurtiçi ve yurtdışı taşımacılığın yanı sıra kara, deniz, demir ya da hava yolu üzerinden taşımacılık yapılabilir. Geleceği çok açık bir alan fakat bu noktada sizin ne yapacağınıza doğru karar vermeniz gerekiyor. Eğer ne istediğinizi bilirseniz, bu sektörde öne çıkmamanız için hiçbir neden yok. Lojistik her geçen gün kendini yenileyen bir iş dalı. Dolayısıyla sizin de her zaman kendinizi geliştirmeniz ve yenilikleri takip etmeniz gerekiyor'' şeklinde konuştu.

Yapay zekanın lojistik sektörüne olan etkilerinden de bahseden Altıntaş, ''Yapay zeka hayatın bir çok alanında işimizi kolaylaştırır bir hale geldi. Yapay zekanın insanların işini elinden alacağı söyleniyor fakat kalifiye personelin yapay zekadan korkması için bir sebep yok. Kendinizi geliştirir ve işinizi iyi yaparsanız yapay zeka sizin işiniz için tehdit oluşturamaz” ifadelerini kullandı. Dersin sonunda Altıntaş öğrencilerin sorularını cevapladı.