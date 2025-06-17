Açıklama, Hayat Hastanesi’nde düzenlenen ve yurt dışı ile Güney Marmara’dan ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının katıldığı Skafoid Kemiği Sempozyumu sonrası geldi. Etkinliğin düzenleyicilerinden Prof. Dr. Tufan Kaleli’yi ziyaret eden Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, bilimsel çalışmaları geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sempozyumda, dünyaca ünlü Fransız kadın el bileği cerrahı Dr. Ahlam Arnaout da yer aldı. Üç oturumda toplam 16 bildiri sunulan etkinlik başarıyla tamamlandı.

Prof. Dr. Kaleli ise, gelecek yıl sempozyumu bu kez "Radius alt uç kırığı" temasıyla düzenlemek istediklerini söyledi. Kaleli, aynı zamanda Uluslararası El Bileği Merkezleri (IWC) Türkiye temsilciliğini yürütüyor.