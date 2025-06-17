Bu süreçte yerli üretim gücüyle öne çıkan REVEGO, geliştirdiği iECO Depozito İade Otomatları, Sayma ve Doğrulama Makineleri (SDM) ile sürece katkı sağlıyor. Şirket, daha önce pilot uygulamaların yürütüldüğü Sakarya ve Kızılcahamam gibi bölgelerde aktif rol oynadı. Şimdi ise Türkiye genelinde seçilen yedi yeni şehirde kurulacak sistemler için desteğe hazır.

ÜÇGE Grup Şirketleri Başkanı Esra Güven, REVEGO Çevresel Çözümler adına yaptığı açıklamada, “Çevre politikalarının sahada karşılık bulması bizim için heyecan verici. Depozito sisteminin ülke genelinde yaygınlaşması, döngüsel ekonomi açısından önemli bir eşik. Biz de bu sürecin teknoloji tarafında çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Pilot bölgelerde elde edilen çevresel kazanımlar, sistemin etkisini net bir şekilde ortaya koyarken, REVEGO'nun teknolojileri bu başarının yerli ve yenilikçi altyapıyla da mümkün olabileceğini gösteriyor. Sistem yaygınlaştıkça, çevresel sürdürülebilirliğe katkının daha da artması bekleniyor.