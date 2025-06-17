EKOHABER ÖZEL

Ziyarete ilişkin açıklama yapan BKM Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür Emel Özkan Taşyakan, şunları söyledi:

“Sayın Murat Çizgel ve beraberindeki SBB - EYDEP ekibini firmamızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. EYDEP bilgilendirme toplantısının ardından gerçekleştirilen saha ziyaretiyle devam eden projelerimizi yerinde inceleme fırsatı sunduk. Üretim ve montaj aşamasındaki teslim öncesi ürünlerimizi birlikte değerlendirdik. Aynı zamanda dahil olduğumuz programlardaki ürünlerimiz ve gelecekteki hedeflerimiz hakkında kapsamlı bilgi paylaşımında bulunduk.”

Bursa merkezli olarak faaliyet gösteren BKM Teknoloji, savunma ve havacılık sektörüne yönelik olarak hassas talaşlı imalat parçaları, çeşitli sönümleyici ürünler ve alt ekipmanlar üretiyor. Yakın zamanda AS9100 kalite yönetim sistemi kapsamına tasarım süreçlerini de dahil eden BKM Teknoloji sektördeki yerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Ziyaretin, hem mevcut iş birliklerini derinleştirmesi hem de yerli havacılık ve savunma sanayiinin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.