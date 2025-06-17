Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde gerçekleştirilen Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, inşaat sektörünün kritik gündemlerini masaya yatırdı. Deprem riski taşıyan Bursa’da sektör temsilcileri, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve “Yarısı Bizden” kampanyasının İstanbul’un ardından Bursa’da da uygulanması çağrısında bulundu.

Toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, BTSO Meclis Üyesi Şeref Demir, 23. Meslek Komitesi Başkanı Levent Bilek, akademik odalar, üniversite temsilcileri ve STK’lar katıldı. Sektöre yön verecek projeler, sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, Bursa’nın aktif fay hatları üzerinde bulunan, yapı stoğu yorgun bir şehir olduğunu vurguladı. “Bursa’nın İstanbul’dan daha acil dönüşüme ihtiyacı var” diyen Tuğcu, “Yarısı Bizden” desteğinin Bursa’da da hayata geçirilmesini talep ettiklerini belirtti. Bakan Murat Kurum’un geçtiğimiz ay Bursa’ya yaptığı ziyarette bu talebi ilettiklerini de aktaran Tuğcu, sürecin siyasi değil, yaşam güvenliği meselesi olduğunu ifade etti.

Fuar ve zirve, sektöre moral oldu

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Rising City Yapı ve Yaşam Fuarı ile Dirençli Kentler Zirvesi’nin sektöre ivme kazandırdığını belirtti. 40’a yakın firmanın katılımıyla düzenlenen fuarda, 16 ülkeden 200’ü aşkın yabancı alıcı ağırlandı. Gelecek yıl fuarın daha geniş kapsamlı gerçekleşeceğini söyleyen Şenocak, Bursa Business School’da ilk kez düzenlenen Dirençli Kentler Zirvesi’nin de sektörel iş birliklerine katkı sunduğunu ifade etti.

Şenocak ayrıca, kent merkezinde sıkışmış 8 binden fazla sanayi işletmesinin üretimi ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek, bütüncül bir dönüşüm planının kaçınılmaz olduğunu söyledi. “Konut ve sanayi dönüşümünü birlikte ele almalı, artık laf değil icraat zamanı” ifadelerini kullanan Şenocak, kamu-özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Yüksek faiz, arsa sorunu ve finansman engeli

Sektörün karşı karşıya kaldığı zorluklara değinen BTSO Meclis Üyesi Şeref Demir, konut üretiminin önündeki en büyük engellerden birinin arsa olduğunu belirtti. Arsanın imara açıldığı ilk andan itibaren yaşanan bürokratik sıkıntıların yatırımcıyı caydırdığını belirten Demir, bu konuda Bakan Murat Kurum’a detaylı bir dosya sunduklarını ve olumlu yaklaşımlar gördüklerini söyledi.

Demir ayrıca, Bursa’nın deprem riski açısından İstanbul’dan daha kritik bir noktada yer aldığını belirterek, “Bursa’nın kentsel dönüşüm politikalarında öncelikli il olarak değerlendirilmesini istiyoruz. ‘Yarısı Bizden’ benzeri desteklerin Bursa’ya da uygulanması, dönüşüm sürecini hızlandıracaktır” dedi.

Yurt dışına giden yatırımları Türkiye’de tutarız

BTSO 23. Meslek Komitesi Başkanı Levent Bilek ise Türk yatırımcıların her yıl yurt dışında yaklaşık 8 milyar dolarlık konut ve gayrimenkul yatırımı yaptığını belirterek, “Bu yatırımlar neden yurt dışına kayıyor? Türkiye’de neden yapılmıyor? Bunları iyi analiz etmeliyiz. Güvenli, teşvikli ve planlı bir yapılaşma sağlanırsa bu sermaye ülkemizde kalabilir” dedi.

Sektörün birlik içinde hareket etmesinin önemine değinen Bilek, bu dönemde ortak akılla ilerlemenin daha da kritik olduğunu ifade etti.