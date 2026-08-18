HIDIRCAN KAYA – BURAK TAŞ

Bursa’nın yarım asrı geçen köklü sanayi mirasının yenilikçi vizyonla bütünleştiği TEKNOSAB yapısının odağında; yüksek nitelikli imalat, dijitalleşme, çevresel sürdürülebilirlik, gelişmiş lojistik ağlar ve teknoloji eksenli gelişme bulunuyor. TEKNOSAB KOBİ OSB vasıtasıyla bu imkânların küçük ve orta boylu firmalar için de ulaşılabilir kılınması ve Bursa sanayisindeki planlı alansal değişimin ivme kazanması amaçlanıyor.

​Dünya ticaretinde dijital altyapının ve ileri teknolojiye dayalı imalatın öne çıktığı bir süreçte kurulan TEKNOSAB, Türkiye’ye “Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi” modelini kazandırdı. Bilgi ve yenilik odaklı imalatın gücünü yükseltmek hedefiyle tasarlanan TEKNOSAB; Ar-Ge üsleri, gelişmiş fiber optik ağı, temiz enerji imkânları ve bütünleşik lojistik yapısıyla Bursa’nın modern sanayi hamlesinin kilit odak noktalarından biri oldu. “Milli, Yenilikçi, Çevreci” ilkesiyle kurulan alanda otomotivden makineye, teknik tekstilden elektroniğe, yeşil enerjiden havacılık ve uzaya, demiryolu teknolojilerinden savunma sektörüne kadar yüksek nitelikli alanlar yer alıyor.

​Büyük ölçekli üretimi teşvik eden yapısıyla planlanan TEKNOSAB’da en küçük sanayi alanı 15 bin metrekare olarak belirlenirken, bölge genelindeki toplam yatırımın 25 milyar dolara varması bekleniyor. Bursa şehir merkezinin ortalama 30 kilometre batısında yer alan TEKNOSAB; İstanbul-İzmir Otoyolu, Bandırma-Bursa Hızlı Tren Hattı, Bandırma ve Gemlik limanlarıyla sağladığı entegrasyon sayesinde çok yönlü bir ulaşım ağı sunuyor. Yaklaşık üç sene zarfında yatırıma hazır konuma getirilen sahada tesisler 2021 senesinden itibaren imalata başladı.

KOBİ’ler TEKNOSAB’ta güçlenecek

TEKNOSAB yapısının yeni bir aşaması biçiminde kurgulanan TEKNOSAB KOBİ OSB, küçük ve orta boylu firmaların uluslararası pazardaki gücünü artıracak çağdaş bir sanayi değişim odağı olarak tasarlandı. İmalat, ticaret, teknoloji ve lojistik olanaklarını tek bir çatı altında birleştiren bu sistemle TEKNOSAB bünyesindeki dev yatırımcılar ile KOBİ'ler arasında sarsılmaz bir tedarik ve ortaklık ağı kurulması amaçlanıyor.

​Esnek imalat alanları yer alacak

KOBİ OSB’nin TEKNOSAB içerisindeki ana sanayi tesisleriyle aynı alanda yer alması; taşıma müddetinden nakliye masraflarına, depo yönetiminden tedarik süreçlerine kadar şirketlere kayda değer kolaylıklar kazandıracak. Bu sayede KOBİ’lerin imalat hacimlerinin, dış satımlarının ve ticari kazançlarının yükseltilmesi; firmaların sabit ile değişken masraflarının ise çok daha verimli yönetilmesi hedefleniyor. Şirketlerin mevcut kapasiteleri ve gelecek büyüme planları göz önüne alınarak tasarlanan alanda 500, 1.000, 2.000 ve 3.000 metrekarelik esnek imalat alanları yer alacak.

Teknoloji üretimin kalbinde yer alacak

TEKNOSAB KOBİ OSB ekosisteminin teknoloji ayağını oluşturacak TEKNOSAB Teknopark, ileri teknoloji geliştiren şirketleri, Ar-Ge laboratuvarlarını, yazılım firmalarını, akademisyenleri ve teknoloji girişimlerini aynı merkezde buluşturacak. Üniversite-sanayi iş birliğini doğrudan üretime taşıması planlanan Teknopark, akademik bilgi ve araştırma sonuçlarının yüksek katma değerli ürünlere dönüşmesine katkı sağlayacak. Akıllı üretim, nesnelerin interneti, yapay zekâ, otonom sistemler, siber güvenlik ve büyük veri gibi alanların öncelikli çalışma konuları arasında yer alacağı merkezde, girişimcilere mentorluk, uluslararası fonlara erişim, teşvik mekanizmaları ve fikri mülkiyet yönetimi konusunda destek verilmesi öngörülüyor. Kuluçka merkezleri ve ileri test laboratuvarlarıyla yeni teknolojilerin ticarileşme süresinin kısaltılması hedeflenirken, KOBİ’lerin dijital ve yalın dönüşüm süreçlerine de rehberlik edilecek.

Bursa ticaretinin yeni merkezi

Ekosistemin bir diğer önemli bileşeni olan TEKNOSAB KOBİ Organize Ticaret Bölgesi, Bursa’nın farklı noktalarına dağılmış stratejik ticaret sektörlerini modern ve planlı bir yerleşkede buluşturacak. Proje ile kentteki ticari faaliyetlerin daha verimli bir mekânsal yapıya kavuşturulması, lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve işletmeler arasındaki sektörel iş birliklerinin artırılması hedefleniyor. Modern showroom alanları, teknolojik altyapıya sahip ticari ofisler ve geniş depolama çözümlerinin aynı merkezde yer alacağı bölgenin, Bursa’nın yanı sıra Marmara Bölgesi için de güçlü bir ticaret ve pazarlama merkezi haline gelmesi planlanıyor.

KOBİ Diyalog’la etkin iletişim

TEKNOSAB KOBİ Ekosistem Merkezi ise finansman, bilgi, kamu destekleri ve iş geliştirme imkanlarını tek noktada buluşturan yeni nesil bir KOBİ hizmet merkezi olarak kurgulanıyor. KOSGEB, KGF, Eximbank ve İGE gibi kurumlarla kurulacak entegrasyonla firmaların finansmana ve destek mekanizmalarına erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Ortak satın alma modelleriyle hammadde ve enerji gibi temel girdilerde maliyet avantajı oluşturulması; KOBİ Diyalog ve KOBİ Platformu aracılığıyla işletmelerin karar vericilerle daha etkin iletişim kurması amaçlanıyor.

TEKNOSAB KOBİ Gıda OSB

Projenin ihtisaslaşma alanlarından TEKNOSAB KOBİ Gıda OSB, gıda üreticilerini modern üretim altyapısı, yüksek hijyen standartları ve uluslararası sertifikasyon sistemleriyle buluşturacak. Altyapı bakımından yetersiz bölgelerde üretim yapan gıda işletmelerinin planlı bir sanayi alanına taşınmasıyla sektörün rekabet gücünün artırılması planlanıyor. BRC, IFS, ISO 22000 ve Helal Gıda gibi sertifikasyon süreçlerine uyum sağlayabilecek altyapının kurulacağı bölgede kontaminasyon riskini azaltacak hijyen bariyerleri ve işletmeler arası izolasyon standartları uygulanacak. Soğuk hava depoları başta olmak üzere kesintisiz enerji gerektiren üretim ve depolama faaliyetleri de yüksek kapasiteli enerji altyapısıyla desteklenecek.

İnşaat sektörüne güçlü lojistik altyapı

TEKNOSAB İnşaat Sektörü Açık Lojistik Depolama Alanları ile yapı ve inşaat malzemeleri sektörünün uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu geniş depolama ve sevkiyat imkanları oluşturulacak. Ağır tonajlı ürünler, çelik yapı elemanları ve prefabrik sistemler için yüksek taşıma kapasitesine sahip zeminler hazırlanırken, işletmelerin dönemsel ihtiyaçlarına göre büyüyüp küçülebilecek modüler açık saha parselleri kurulacak.

Savunma ve Havacılık Sanayiine yeni platform

TEKNOSAB Defence Hub, Bursa’nın üretim ve mühendislik kapasitesini savunma ve havacılık sanayiinin ihtiyaçlarıyla buluşturacak stratejik bir gelişim platformu olarak tasarlandı. Firmaların mühendislik, üretim, kalite, sertifikasyon ve tedarik zinciri kabiliyetlerinin geliştirilerek ulusal ve uluslararası projelerde daha etkin rol almaları amaçlanıyor. Bursa sanayisinin kabiliyet haritası ile savunma sektörünün ihtiyaçlarını eşleştirecek yapı; kritik ürünlerde yerlileştirme, ortak proje geliştirme ve firmaların küresel savunma tedarik zincirlerine katılımını destekleyecek.

İhracatın yeni kapısı TEKNOSAB Serbest Bölge

TEKNOSAB ekosistemi içerisinde planlanan TEKNOSAB Serbest Bölge, yüksek üretim kapasitesini uluslararası pazarlarla daha güçlü biçimde buluşturmayı hedefliyor. İhracat odaklı yatırımların desteklenmesi, dış ticaret süreçlerinin hızlandırılması ve TEKNOSAB’ın küresel tedarik zincirlerindeki stratejik konumunun güçlendirilmesi projenin temel amaçları arasında bulunuyor.

Lojistiğin Yeni Üssü: TEKNOSAB Lojistik Park

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle hayata geçirilen TEKNOSAB Lojistik Park, depolama, dağıtım, taşımacılık ve tedarik zinciri yönetimini yapay zekâ, otomasyon ve ileri yazılım sistemleriyle buluşturuyor. Toplam 193 bin 420 metrekare alan üzerinde yükselen ve 262 bin 600 metrekare kiralanabilir alana sahip proje, otoyol, demiryolu yük istasyonu ve liman bağlantılarıyla TEKNOSAB’ın küresel pazarlara açılan kapısı olarak konumlanıyor. Gümrük sahası, TIR ve treyler parkları, konaklama alanları ve sosyal tesislerle desteklenen Lojistik Park’ta 300’ün üzerinde yükleme rampası planlanırken, çatı üstü güneş enerjisi sistemleriyle depolama faaliyetlerinin enerji ihtiyacına çevreci çözümler sunulacak. 610’dan fazla yatırımcıyı aynı yapı içerisinde buluşturan proje, oluşturduğu geniş yatırımcı tabanıyla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modelinin dikkat çeken örneklerinden biri konumunda bulunuyor.

Sanayinin verileri TEKNOSAB’da korunuyor

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle planlanan TEKNOSAB Data Center, akıllı fabrikalar, Ar-Ge merkezleri ve uluslararası yatırımcıların büyüyen veri ihtiyacına yanıt verecek yüksek güvenlikli bir dijital altyapı merkezi olarak tasarlanıyor. Enerji, iklimlendirme ve ağ altyapılarında yedekli sistemlerin kullanılacağı veri merkezinde yüksek erişilebilirlik hedeflenirken, biyometrik geçiş sistemlerinden fiziki gözetim altyapısına ve yapay zekâ destekli siber güvenlik çözümlerine kadar çok katmanlı koruma sistemlerinin devreye alınması planlanıyor.

İbrahim Burkay

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı

TEKNOSAB en güçlü kaldıraçlardan biri

Dünya ekonomisinin yapay zekâ, otonom sistemler ve dijital entegrasyon ekseninde kapsamlı bir dönüşümden geçiyor. Şehirlerin rekabet gücünün giderek daha fazla yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle ölçülüyor. Bursa’nın 60 yılı aşan organize sanayi tecrübesini geleceğin üretim modelleriyle buluşturmak amacıyla TEKNOSAB’ı hayata geçiriyoruz. Proje Bursa’nın önümüzdeki yarım asrını şekillendirecek temel kalkınma hamlelerinden biri. TEKNOSAB’ı üretimin, lojistiğin, teknolojinin ve dijital altyapının birbirini beslediği akıllı bir ekosistem anlayışıyla tasarladık. Bursa’nın bugün 20 milyar dolar düzeyindeki ihracat hacmini 40 milyar dolara taşıma hedefimizde TEKNOSAB en güçlü kaldıraçlarımızdan biri olacak. Burada kurduğumuz yapı, firmalarımıza ölçek, teknoloji, verimlilik ve lojistik bakımından dünya ile rekabet edebilecek yeni imkanlar kazandırıyor. Bursa’nın üretim kabiliyetini daha yüksek katma değerle buluştururken kentimizin küresel değer zincirlerindeki konumunu da güçlendiriyoruz. Attığımız her adımda önümüzdeki birkaç yılı değil, gelecek nesillerin Bursa’sını düşünüyoruz.

TEKNOSAB KOBİ OSB’nin Bursa sanayisinin mekânsal dönüşümünde tarihi bir rol oynuyor. KOBİ’lerin kent içerisindeki sıkışmış ve gelişme imkânı sınırlı üretim alanlarından dünya standartlarında tesislere taşınmasını hedefliyoruz. Yeni modelin firmaların arsa ve bina yatırımlarına ayırdığı kaynakları üretim, teknoloji ve makine yatırımlarına yönlendirmesine de imkân sağlıyoruz. KOBİ’lerimizi geleneksel ve sıkışmış üretim alanlarından çıkararak modern, modüler ve sürdürülebilir fabrikalarla buluşturuyoruz. TEKNOSAB’daki güçlü ana sanayi kuruluşlarıyla KOBİ’lerimiz arasında doğrudan tedarik ve iş birliği köprüleri kuracağız. Firmalarımız mekân problemleriyle uğraşmak yerine üretimine, ihracatına, teknolojisine ve insan kaynağına odaklanabilecek. Yalın üretim, dijitalleşme ve verimlilik uygulamalarıyla işletmelerimizin kurumsal kapasitesini yükselteceğiz. Hedefimiz KOBİ’lerimizi kendi alanlarında küresel ölçekte rekabet eden güçlü üreticilere dönüştürmektir. Çünkü biliyoruz ki KOBİ büyürse Bursa büyür, Bursa büyürse Türkiye büyür.

Ali İhsan Yeşilova

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Bursa için örnek bir proje

Şehrimizde pek çok KOBİ uygun olmayan koşullarda üretim yapıyor ve mevcut alanlarında gelişmeye çalışıyor. KOBİ’lerimizin çağın gerektirdiği çalışma ortamlarına ve modern üretim alanlarına çok ciddi ihtiyacı vardı. BTSO’nun ortaya koyduğu TEKNOSAB KOBİ OSB bu açıdan çok değerli bir proje. Bu vizyonu ortaya koyan ve hayata geçirmek üzere önemli adımlar atan BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a, yönetim kuruluna ve projeye destek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.

Burak Cebel

Digitorium Yönetim Kurulu Başkanı

“Büyük vizyon gerçeğe dönüştü”

TEKNOSAB’ın ilk lansmanında da yer almıştık. İbrahim Başkan o büyük vizyonu gerçeğe dönüştürdü. KOBİ OSB’nin de aynı başarıyla hayata geçirileceğine inanıyorum. Bursa’da birçok KOBİ kira yüküyle, arsa maliyetiyle ve bina yatırımıyla mücadele ediyor. Bu model sayesinde işletmeler kaynaklarını arsa ve inşaata bağlamak yerine makine, teknoloji ve üretim yatırımlarına yönlendirebilecek. Firmalarımız güçlenirken üretim ve istihdam kapasitemiz de artacak. Böylece dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandıran firmalarımız, küresel pazarda çok daha rekabetçi bir konuma ulaşacaktır. Sanayimizin tabanını oluşturan KOBİ'lerimizin bu güç birliği, Bursa'yı yüksek teknoloji üreten bir merkez haline getirecektir.

Emre Yıldız

Avcıyıldız Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

Planlı büyümeye katkı sağlayacak

Bursa’nın çok önemli konularından biri bu projeyle çözüme kavuşuyor. Başkanımızın uzun yıllardır üzerinde durduğu KOBİ OSB vizyonunun bu lansmanla güçlü bir aşamaya geldiğini görüyoruz. Biz de projeyi en başından itibaren destekliyoruz. KOBİ OSB, Bursa’nın 2030 vizyonunun en önemli parçalarından biri. Üretimde ve ihracatta güçlü bir Bursa’nın planlı biçimde büyümesi açısından büyük önem taşıyor. Projenin TEKNOSAB gibi güçlü bir ekosistemin içinde yer alması da ayrıca değerli. Bu süreci sahiplenen başta BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Halil Coşkun

UTİYAP Başkanı

Bursa rahat bir nefes alacak

UTİYAP Başkanı Halil Coşkun, “Uzun zamandır heyecanla beklediğimiz bir projeydi. İbrahim Burkay Başkanımızın liderliğinde gelişen, karbon ayak izi ve yeni nesil üretim standartlarına uyumlu, nitelikli bir sanayi projesi ortaya çıktı. Üyelerimiz de projeyi yakından inceleme imkanı buldu. Bursa’da birçok KOBİ’nin mahalle aralarında, plansız bölgelerde ve lojistik imkanları yetersiz alanlarda üretim yaptığını biliyoruz. TEKNOSAB KOBİ OSB ile bu sıkıntıların önemli ölçüde geride kalacağına inanıyorum. Bursa sanayisi mekânsal açıdan rahatlayacak ve kentimiz rahat bir nefes alacak.” ifadelerini kullandı.

Murat Gürbüz

Bay Kalıp Yönetim Kurulu Üyesi

KOBİ’lerimizin önü açılıyor

İbrahim Başkanımıza bu güçlü vizyonu için teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğu projeler biz genç sanayicilere ve KOBİ’lere de yeni bir yol açıyor. Bursa sanayisinin uzun yıllara dayanan bir üretim tecrübesi var. Şimdi bu tecrübeyi KOBİ’lerimizin gelişimini hızlandıracak yeni bir aşamaya taşıyoruz. TEKNOSAB KOBİ OSB’nin firmalarımızı daha güçlü ve rekabetçi hale getireceğine inanıyorum. Biz de bu yolculukta elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz.

Özer Acur

Otima Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Proje firmaların gelişmesine imkân sağlıyor

Bursa’nın en önemli ihtiyaçlarından biri KOBİ OSB idi. Hem sektörümüzde hem kentimizde üretim alanı konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu proje firmalarımızın gelişmesine imkân sağlarken Bursa’yı da üretimde bir adım daha ileriye taşıyacak. Projenin sonuçlarını kısa zamanda görmeye başlayacağımıza inanıyorum. İbrahim Burkay Başkanımızın bu projenin hayata geçmesi için uzun yıllardır verdiği mücadeleye yakından şahidiz. Kendisine ve yönetimine emekleri için teşekkür ediyorum.

Serdar Burulday

Volber Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı

Hayalini kurduğumuz üretim ortamına kavuşacağız

Kendi firmamdan örnek verecek olursam, mekânsal sorunların üretim kalitesi ve ihracat kabiliyeti üzerinde ne kadar belirleyici olduğunu doğrudan yaşıyoruz. Uzun yıllar yüzde 98 seviyesinde ihracat yapan bir firma olarak, mevcut üretim alanımızdaki fiziki koşullar nedeniyle kalite yönetiminde hedeflediğimiz standartları yakalamakta güçlük çektik. Çatısında güneş enerjisi sistemi bulunan, yağmur suyunu değerlendirebildiğimiz, atık suyu geri kazanabildiğimiz, güçlü altyapıya sahip modern bir üretim alanı istiyoruz. Kent içerisindeki sıkışmışlıktan çıkarak istihdamımızı ve üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Uzun yıllardır kurduğumuz bu hayalin TEKNOSAB KOBİ OSB ile gerçeğe dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. En kısa zamanda yeni üretim alanımıza kavuşmayı umut ediyoruz.

Serdar İslamoğlu

İslamoğlu Unlu Mamülleri Yönetim Kurulu Başkanı

Bazı projeler geleceği inşa eder

Bazı projeler vardır, etkisi bugünün çok daha ilerisine uzanır ve bir şehrin geleceğini inşa eder. KOBİ OSB’yi de bu nitelikte görüyorum. Sürecin ilk aşamalarından itibaren ne kadar büyük bir emek verildiğini, izinlerden planlama süreçlerine kadar pek çok konuda nasıl yoğun bir çalışma yürütüldüğünü yakından takip ettik. Başkanımız İbrahim Burkay bu projeyi kararlılıkla bugünkü aşamaya taşıdı. Fırıncılar ve sektörümüz adına kendisine teşekkür ediyorum. Süreci yakından izlemeye ve desteklemeye devam edeceğiz.

Mustafa Keleş

FLY Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı

Mobilya sektörüne katma değer sağlayacak

Uzun yıllardır mobilya sektörünün içindeyim. Mobilya, ürün hacimlerinin yüksek olması nedeniyle geniş üretim ve depolama alanına en fazla ihtiyaç duyan sektörlerden biri. Artan kira ve arsa fiyatları KOBİ’ler açısından ciddi bir yük oluşturuyor. Kent içerisinde iki veya üç katlı yapılarda üretim yapmaya çalışan, büyüme imkânı bulamayan çok sayıda işletmemiz bulunuyor. TEKNOSAB KOBİ OSB bu firmaların daha hızlı büyümesine, iş gücü kayıplarının azaltılmasına ve üretimin ekonomiye daha fazla değer kazandırmasına önemli katkı sağlayacak. İbrahim Burkay Başkanımıza ortaya koyduğu vizyon için teşekkür ediyorum.

Serdal Gülmez

Sese Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı

Tarihi açıdan dönüm noktası

TEKNOSAB KOBİ OSB’yi Bursa ekonomi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyorum. İbrahim Burkay Başkanımızın ekibinde yer almaktan ve bu projenin gelişim sürecine katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Başkanımız ortaya koyduğu vizyonla Bursa’nın geleceğini şekillendiren önemli eserleri kentimize kazandırıyor. Biz de Bursa’nın üretim, ihracat ve yatırım gücünü daha ileriye taşıyacak bu çalışmaların yanında olmaya devam edeceğiz. Projenin şehrimize ve tüm KOBİ’lerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Fatih Halisdemir

Halisdemir Hayvansal Gıda Yönetim Kurulu Başkanı

Trafiğin rahatlamasına katkı sağlayacak

Bursa merkezinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin planlı ve modern bir üretim alanında bir araya gelmesi kentimiz açısından büyük önem taşıyor. İbrahim Burkay Başkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen TEKNOSAB KOBİ OSB’nin bu anlamda önemli faydalar sağlayacağına inanıyorum. TEKNOSAB’ın çevre yoluna, limanlara ve ana ulaşım akslarına yakın konumu firmalarımıza ciddi bir lojistik avantaj sunacak. Büyük araçların kent merkezine girmeden faaliyetlerini sürdürebilmesi Bursa trafiğinin rahatlamasına da katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla hem KOBİ’lerimiz hem de Bursa önemli bir kazanım elde edecek.