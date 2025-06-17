“KOBİ’lerin Uluslararası Araştırma Faaliyetleri Ağı” (IRA-SME) kapsamında açılan 36. çağrı, KOBİ’lerin uluslararası ortaklarla araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri üretmelerini amaçlıyor. Türkiye’de bu süreci TÜBİTAK koordine ediyor.

Çağrının amacı; yerli işletmelerin teknik yeterliliklerini artırmak, teknoloji transferi sağlamak ve KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda daha etkin rol oynamasını desteklemek.

Hangi projeler desteklenecek?

Desteklenecek projelerde öncelik; teknolojik açıdan yeni ya da geliştirilmiş ürünler, süreç yenilikleri, kalite artışı ve maliyet düşürmeye yönelik teknik çözümlere verilecek. Ayrıca prototip üretimi, pilot tesis kurulumu ve deneme üretimi gibi Ar-Ge aşamaları da destek kapsamına alınacak.

Çağrının uluslararası detaylarına “www.ira-sme.net” adresinden ulaşılabiliyor. Bilgi almak isteyenler için 2 Temmuz’da çevrim içi bir bilgilendirme etkinliği düzenlenecek. Katılım için önceden kayıt yapılması gerekiyor.

Türkiye'den projelere son başvuru tarihi 1 Ekim, e-imza için ise son gün 8 Ekim olarak belirlendi.

Kimler başvurabilir?

Türkiye'deki başvurularda sanayi-akademi işbirliği teşvik ediliyor. En az iki farklı ülkeden KOBİ’lerin ortak olduğu projeler desteklenecek. KOBİ’lerin yanı sıra yükseköğretim kurumları, araştırma hastaneleri ve kamu kuruluşları da projelere dahil olabilecek.

Ancak vakıf, dernek, kooperatif, şahıs şirketi ve adi ortaklıklar bu çağrı kapsamında başvuru yapamayacak.

Destek tutarı ve süre

Projeler en fazla 36 ay sürecek ve proje başına maksimum destek 325 bin avro olacak. Yükseköğretim kurumları ve kamu kuruluşları 100 bin avroya kadar, özel kuruluşlar ise 325 bin avroya kadar destek alabilecek. Bilimsel toplantılar ve proje ortakları arasında yapılacak çalışma ziyaretleri için toplamda 311 bin liraya kadar ek seyahat desteği sağlanacak. Destek oranı, büyük şirketlerde yüzde 60, KOBİ’lerde yüzde 75, kamu ve üniversitelerde ise yüzde 100 olarak belirlendi. Türkiye’den başvurular, TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi yapılabilecek.