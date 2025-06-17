AYDIN DAĞTEKİN

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) ve Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, sanayicilerin karşılaştığı en büyük sorunların başında işçilik maliyetleri ve kur baskısının geldiğini vurguladı. Güler, 2021 yılında ortalama 400 Euro olan işçilik maliyetinin 2024 sonu itibarıyla 1350 Euro’ya yükseldiğini belirterek, “İşçilikte geriye dönüş olmaz ama kur politikalarıyla ihracatçının eli güçlendirilebilir” dedi. Güler, Çin ile rekabetin zorlaştığını ifade etse de, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı görece düşük ek verginin bir avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Osman Güler, 30’uncu yılını kutlayan Ekohaber’i ziyaretinde, Yazı İşleri Müdürü Aydın Dağtekin’in sorularını yanıtladı. Elektroteks’in en büyük hedeflerinden birinin insansız yatak üretim tesisleri kurmak olduğunu dile getiren Güler, 6-7 yıldır bu alana odaklandıklarını belirtti. Güler, “Kılıflı yatak üretiminde sadece 2 kişiyle 8 saatte bin yatak montajı yapıyoruz. Bu oran, daha önce 20 kişinin bile ulaşamadığı seviyede” dedi. Osman Güler’e göre, otomasyon sayesinde hem verimlilik hem de kalite artıyor; bu da küresel rekabette büyük avantaj sağlıyor. Şirket, bu sistemleri “karanlık fabrika” modeline dönüştürme hedefiyle adım adım ilerliyor.

Mammut’ta işler iyi gidiyor

2024 yılında Almanya merkezli 152 yıllık kapitone makine devi Mammut’un tüm hisselerini satın alan Elektroteks, bu hamleyle sektördeki gücünü daha da artırdı. Mammut’un üretimi Almanya’da devam ederken, satın alma ve otomasyon gibi süreçlerde Türkiye’deki altyapıdan faydalanılacak. Osman Güler, “Elektroteks’in satın alma gücüyle Mammut’un maliyetlerini düşürecek, otomasyon sistemlerimizle verimliliğini artıracağız. Kısa sürede satış adetlerini ikiye katladık” bilgisini aktardı.

Bursa’daki Kayapa OSB ve Görükle tesislerinde faaliyet gösteren Elektroteks, 350’yi aşkın personeliyle 440 farklı makine üretimi gerçekleştiriyor. Son verileri paylaşan Yönetim Kurulu Başkanı Güler, “Üretimimizin yüzde 98’ini beş kıtada, 140’tan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Kalite, inovasyon ve dijital dönüşümle global liderliği hedefliyoruz” dedi. Firma, ERP ve CRM sistemleriyle süreç yönetimini optimize ederken, Ar-Ge’ye verdiği önemle her ay yeni projeler geliştirmeyi sürdürüyor.

Fuar teşviklerinde düşüş var

Osman Güler, sanayicinin fuar desteklerinden yeterince faydalanamadığını belirterek, “6 fuarla sınırlı ve geç verilen teşviklerin anlamı kalmadı. Türkiye sanayicisi şu anda kendi gücüyle ayakta kalmaya çalışıyor” diye konuştu.