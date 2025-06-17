1959 yılında Bursa'da temeli atılan Isıtan Makine, ilk yıllarında kalaycılar ve soba atölyelerine binlerce adet Kordon ve Silindir Makinası üreterek yurtiçi piyasaya sürdü. 1970'lerden itibaren ürün gamını genişleten şirket, 1996 yılında yeni yönetimle ilk ihracatını gerçekleştirdi. Bugün, 15.000 metrekare kapalı alanda 120 kişilik kadrosuyla üretimine devam eden Isıtan Makine, yenilikçi ve kaliteli ürünleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor.

Metal sac ve boru profil işleme makineleri alanında faaliyet gösteren firma, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan iki fabrikasında üretim yapıyor. Ürün portföyünde 3 ve 4 toplu manuel, motorlu ve hidrolik silindir makineleri, kordon makineleri, CNC ve NC abkant presler, daire kesme ve flanş makineleri gibi çeşitli endüstriyel makineler bulunuyor.

Isıtan Makine, üretiminin yüzde 80'ini ihraç ederek sektörde önemli bir yer edinmiş durumda. Özellikle Avrupa ülkeleri ve Amerika'ya yoğun ihracat yapan şirket, toplamda 85 ülkeye makine satışı gerçekleştiriyor. Yeni pazarlara açılma hedefiyle Ar-Ge ve yeni model geliştirme çalışmalarına da büyük önem veriyor.

Otomotiv, araç ekipmanları, mobilya ve iklimlendirme gibi çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren Isıtan Makine, 65 yıllık deneyimiyle pek çok global markanın tedarik zincirinde önemli bir rol oynuyor. Şirketin üretimini yaptığı makineler, günlük yaşamda kullandığımız ürünlerin imalatında etkin olarak kullanılıyor.

Gerçekçi hedeflerle yola devam eden şirket, sektördeki gelişmeleri yakından takip ederek, teknolojik ilerlemeleri üretim süreçlerine entegre ediyor. Satış sonrası hizmetleriyle de müşteri memnuniyetini ön planda tutan Isıtan Makine, gelecekte de sektördeki liderliğini korumayı hedefliyor.

Bütçede aslan payı Ar-Ge’ye

Her yıl yeni model geliştirme ve mevcut modellerde iyileştirme yapan Isıtan Makine, Ar-Ge faaliyetleriyle yenilikçi çözümler sunuyor. Şirketin AR-GE biriminde alanında ve sektöründe uzman mühendisler çalışıyor ve yıllık bütçenin büyük bir kısmı bu çalışmalara ayrılıyor. Bu çalışmalar doğrultusunda Isıtan Makine, her sene ürün yelpazesini genişletiyor ve mevcut ürünleri için inovatif çözümler üretiyor. Firma, birçok Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültelerinden hocalar ile sürekli temas halinde ve ortak projeler yürütüyor. Firma, ‘’Girişimcilik ve Üniversite- Sanayi İşbirliği’’ etkinliklerinde aktif rol alıyor.