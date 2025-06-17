Plastik atıkları doğaya zarar vermeden işleyerek ekonomiye kazandıran BURPOL Polimer Plastik, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Şirket, Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kurarak enerjisini artık yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya başladı.

BURPOL Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, şirketin karbon nötr hedefine yönelik çalışmalarını anlatarak, “2022 yılında yalnızca geri dönüşüm sayesinde 32 bin tonun üzerinde CO₂ emisyonunu önledik. Bu veriler, çevreye olan katkımızın somut bir göstergesi” dedi.

GES ile 473 Bin kWh temiz enerji

2025 yılı itibarıyla yıllık 473.592 kWh elektrik üretmeyi hedeflediklerini belirten Yıldırım, “Kurduğumuz sistem sayesinde yılda yaklaşık 208.000 kg karbon salımı önlenecek. Bu miktar, 18.944 ağacın yıllık temizleme kapasitesine eşdeğer” diye konuştu.

GES yatırımıyla birlikte, yaklaşık 142 bin litre petrol veya 95 bin metreküp doğalgaz tüketiminin de önüne geçileceğini söyleyen Yıldırım, elektrik üretiminde kullanılacak 40,73 Ton Eşdeğer Petrol'ün artık güneşten sağlanacağını kaydetti.

Yıldırım, geri dönüşüm sektöründe sürdürülebilirliği ön planda tutan bir firma olarak sektöre örnek olmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak ve çevresel etkilerimizi azaltmak önceliğimiz. Geleceği koruyan üretim modelleri geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.