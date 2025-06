AYDIN DAĞTEKİN- GÖKSEL BAŞARAN

12-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Automechanika Istanbul 2025, otomotiv satış sonrası pazarının en büyük buluşmalarından biri olarak başarıyla gerçekleştirildi. Fuar, bu yıl da hem ulusal hem uluslararası sektör temsilcilerini bir araya getirerek otomotiv endüstrisinin nabzını tuttu.

Toplam 15 salonda düzenlenen fuarda; parça ve sistem endüstrisinden bakım-onarım servislerine, mobilite çözümlerinden yedek parça hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve çözümler sergilendi. Fuar, bu yıl “İnovasyon, Sürdürülebilirlik, Değişim, Eğitim, İstihdam, Bağlılık ve Yüksek Teknoloji” temalarıyla öne çıktı.

Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler

Automechanika Istanbul 2025’te elektrikli ve hibrit araç teknolojileri, yapay zeka destekli oto servis çözümleri, yeşil üretim uygulamaları ve alternatif yakıt sistemleri gibi sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler büyük ilgi gördü. Fuar süresince düzenlenen paneller, yarışmalar ve networking etkinlikleri, katılımcılara sektördeki son gelişmeleri yakından izleme ve yeni iş fırsatları yakalama olanağı sundu.

Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Karadeniz gibi dört farklı bölgeden gelen sektör profesyonelleriyle fuar, Türkiye’nin en değerli B2B etkinliklerinden biri olma konumunu bir kez daha pekiştirdi. 1.400’ün üzerinde firma ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon, iş hacmi açısından da önemli sonuçlar doğurdu.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen Automechanika Academy panelleri, dijitalleşme ve yapay zeka oturumları ile geleceğin teknolojileri sergileri, katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. Ayrıca bu yıl ilk kez düzenlenen Automechanika Istanbul Ödül Töreninde, sürdürülebilirlik, istihdam ve inovasyon alanlarında başarı gösteren firmalar ödüllendirildi.

Bursa’dan fuara 72 firma katıldı

Bursa’dan 72 firma ile güçlü bir katılım gerçekleşti. Bursalı üreticiler, son teknoloji ürünlerini tanıtarak uluslararası iş birliklerine zemin hazırladı ve yeni ticari bağlantılar kurarak ihracat potansiyellerini artırmayı hedefledi.

Automechanika Istanbul 2025, sektör profesyonellerine sadece bir ticaret alanı değil, aynı zamanda geleceği birlikte tasarlama fırsatı sundu.

Baran Çelik

OİB Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm tedarik zincirimiz için güçlü iş bağlantıları sunuyor

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) desteklediği ve sektöründe dünyanın en önemli fuarlarından olan Automechanika İstanbul, Türkiye ve dünyadan otomotiv firmaları yeni iş ve proje bağlantıları için buluşturdu. Otomotiv satış sonrası değer zincirinin tamamını bir araya getiren ender fuarlardan biri olan Automechanika, sektörümüzdeki en son yenilikleri keşfetmek, yeni iş bağlantıları kurmak, distribütörlük ve bayilik fırsatlarını değerlendirmek ve pazardaki güncel eğilimleri takip etmek için eşsiz bir platform sunuyor. Automechanika’nın bu yıl da üretim, dağıtım, bakım ve onarım da dahil olmak üzere tüm tedarik zincirimiz için güçlü iş bağlantıları ve en güncel teknolojik bilgi alışverişi sağlayacağına inanıyoruz.

Hüseyin Tuncer

Pega Otomotiv YKB

Sektör arafta, kartlar yeniden karılacak

Automechanika Istanbul’a katılmaktaki öncelikli amacımız, mevcut müşterilerimizle olan ilişkilerimizi pekiştirmek ve yeni müşteri kazanımları sağlamaktı. Aynı zamanda sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek istedik. Katılımın İstanbul’da daha kolay olması nedeniyle, firma ve ziyaretçi açısından yoğunluk bekliyorduk; nitekim öyle de oldu.

Fuar kapsamında, hava süspansiyon sistemleri alanındaki yeni ürünlerimizi pazara sunduk. Bu ürünler, Ar-Ge yatırımlarımızın bir sonucu olarak ortaya çıktı ve oldukça ilgi gördü.

Bursa, otomotiv yan sanayisinde kalite ile özdeşleşmiş bir şehir. Biz de bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ancak sektör olarak karşılaştığımız en büyük zorluk, sadece Çin gibi devlerle rekabet değil; aynı zamanda yerli üreticiler arasında yaşanan yoğun rekabet. Ne yazık ki bu durum, zaman zaman firmaların birbirini aşağıya çekmesine neden olabiliyor.

Genel olarak otomotiv sektörünün şu an bir bekleme sürecinde, adeta bir 'araf'ta olduğunu düşünüyorum. Belirsizlikler oldukça fazla. Bu süreçte Pega Otomotiv olarak finansal yapımızı daima güçlü tutmaya özen gösteriyoruz. Bu sayede sektördeki etkinliğimizi sürdürebiliyoruz.

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki; kırılan kırılacak, dökülen dökülecek... Sonrasında ise kartlar yeniden karılacak. Biz bu dönüşüm sürecine hazırız.

Taner Yılmaz

May Fren YKB

Yerli teknolojiyle küresel rekabette yeni bir sayfa açıyoruz

Automechanika Istanbul Fuarı’nda firmamızın geliştirdiği arıza tespit cihazının en yeni versiyonunu sergileme fırsatı bulduk. Bu yıl özellikle cihazımıza entegre ettiğimiz yeni özelliklerle, dünya genelinde tamiri yapılamayan elektromekanik valflerin tamirini mümkün kılacak bir teknoloji sunduk. Bu yetkinlik, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda büyük ilgi gördü. Böylece sadece yerli değil, küresel ölçekte de rekabet edebilen bir ürün geliştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Otomotiv yan sanayi, Türkiye’nin küresel pazarlara açılan en güçlü sektörlerinden biri. Ancak son yıllarda iç piyasa dinamiklerinde yaşanan maliyet artışları, firmalarımızın rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatmış durumda. Özellikle Bursa gibi otomotiv üretiminin kalbi olan şehirlerimiz için bu durum, dikkatle ele alınması gereken büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bugünün şartlarında rekabette öne geçmenin yolu, teknolojik dönüşümden geçiyor. Bu nedenle, Endüstri 4.0’a daha hızlı ve daha kararlı bir geçiş yapmak zorundayız. Artan işçilik maliyetlerine karşı tek çıkış yolumuz, üretim süreçlerimizi dijitalleştirmek ve otomasyona entegre olmaktır. Biz de May Fren olarak, şirket içinde dijital dönüşümle ilgili potansiyel alanlarımızı belirledik ve bu doğrultuda somut yatırımlar yapmaya hazırlanıyoruz.

Amacımız, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir oyuncu olmak. Bunu da ancak yenilikçi çözümler, teknolojik yatırımlar ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla başarabileceğimize inanıyoruz.

İsmail Tatar

İbraş Genel Müdürü

Oldukça yoğun ve nitelikli bir fuar oldu

Fuar bu yıl da oldukça yoğun ve nitelikli bir ziyaretçi profiline sahipti. Özellikle nokta atışı diyebileceğimiz, doğrudan alım yapabilecek müşterilerle görüşmeler gerçekleştirdik. Her yıl prestiji biraz daha artan Automechanika İstanbul’un bu başarısında, Türk sanayicisinin üretim kabiliyeti ve teknolojik yetkinliği büyük rol oynuyor. Biz de İbraş Kauçuk olarak bu dinamizmin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

Bu yıl da fuarda akışkan transfer sistemleri başlığı altında, radyatör hortumları, kalorifer hortumları, turbo hortumları ve benzin hortumları gibi ürün gruplarımızı sergiledik. Bunun yanında, sistemimize dahil ettiğimiz yeni ürün gruplarıyla da ziyaretçilerimizin ilgisini çektik. Özellikle elektrikli araçlara yönelik komponentler üzerine Ar-Ge yatırımlarımızı artırmış durumdayız.

Bursa, Türkiye’nin otomotiv başkenti konumunda. Yan sanayi açısından da oldukça güçlü bir altyapıya sahip. Kalifiye iş gücü, gelişmiş tedarik zinciri ve ihracat kapasitesiyle öne çıkıyor. Ancak sektörün geleceği için nitelikli üretimi ve dijital dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor. Bu açıdan Bursa’nın mevcut potansiyeli doğru yönlendirilirse çok daha büyük başarılara imza atabilir.

Elektrikli araçlar, sektörün önümüzdeki yıllarda dönüşeceği en önemli alan. Ancak bu dönüşüm sanıldığı kadar hızlı değil. Batı Avrupa dışında, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Amerika gibi pazarlarda içten yanmalı motorların hâlâ uzun süre kullanılacağını görüyoruz. Bu da hibrit bir süreci beraberinde getiriyor. Biz de bu değişime hazırlıklı olmak adına hem mevcut ürünlerdeki uzmanlığımızı koruyor hem de elektrikli araçlara özel sistemler üzerinde çalışıyoruz.

Hikmet Sami Bilgiç

Turkar Amortisör YKÜ

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik artık kaçınılmaz

Automechanika İstanbul Fuarı’na uzun yıllardır katılan bir firma olarak, bu organizasyonu sadece ürün tanıtımı değil, aynı zamanda sektörle buluşma, iş birliklerini güçlendirme ve markamızı global ölçekte ifade etme alanı olarak görüyoruz. Bu yıl da fuarda, başta gazlı amortisörler olmak üzere geniş ürün yelpazemizi sergiliyoruz. Özellikle farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, daha dayanıklı ve uzun ömürlü ürünlerimiz dikkat çekiyor. Bursa, otomotiv yan sanayisinde güçlü bir konuma sahip; üretim altyapısı ve tecrübeli insan kaynağıyla büyük avantajlar sunuyor.

Ancak artan maliyetler, nitelikli personel sıkıntısı ve global piyasalardaki belirsizlikler gibi zorluklarla da karşı karşıyayız. Otomotiv sektörü hızla dönüşüyor; elektrikli araçlar, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik artık kaçınılmaz başlıklar. Biz de bu değişime hem üretim süreçlerimiz hem de ürün geliştirme çalışmalarımızla hazırlık yapıyoruz. Automechanika İstanbul ise bu dönüşümde kendimizi doğru ifade edebildiğimiz, vizyonumuzu paylaşabildiğimiz önemli bir platform olarak bizim için değer taşıyor.

Tevfik Sayar

Nevpa Şirketler Grubu YKÜ

Fuar oldukça verimli geçti

Nevpa Otomotiv olarak Automechanika İstanbul 2025 Fuarı’nda yeni üretim hatlarımızı, geniş ürün portföyümüzü ve distribütörlüğünü üstlendiğimiz global markaları tanıttık. Bu yıl özellikle yeni yatırımlarımızı tanıtmak ve iş ortaklarıyla birebir iletişim kurmak açısından fuar oldukça verimli geçti. Automechanika, hem mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi güçlendirmek hem de yeni iş ortaklıkları kurmak adına bizim için oldukça önemli bir etkinlik. Bu yıl özellikle Bursa’daki yeni fabrikamızda devreye aldığımız üretim hatlarını ve ürün gruplarımızı tanıtma fırsatı yakaladık. Ayrıca distribütörlüğünü yürüttüğümüz Knorr-Bremse EBS sistemleri, Aspöck aydınlatma çözümleri ve Emco Wheaton tanker dolum sistemlerini de detaylı şekilde ziyaretçilere sunduk.

Bu yıl üretim süreçlerimize entegre edilen yeni teknolojik yatırımlar oldu. Özellikle kataforez kaplama tesisi ve rollform toz boya hatlarının devreye alınmasıyla, kalite artışı ve Avrupa pazarında maliyet avantajı sağlıyor. Yeni yatırımlarımız sayesinde üretim süreçlerimiz çok daha verimli hale geldi. Bu da bizi Avrupa’daki rakiplerimize karşı hem kalite hem maliyet anlamında avantajlı bir konuma taşıdı. Bu fuar, tüm bu gelişmeleri paylaşmak için doğru bir platform oldu.

Otomotiv sanayisi döviz kuru ve üretim maliyetleri nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Türk Lirası bazında artan maliyetler, dövizin yeterince değerlenmemesi nedeniyle sektörümüzde kârlılığın azaldığı ve üretim adetlerinin düştüğü bir dönemdeyiz. Ancak biz firma olarak bu tabloya rağmen üretim gücümüze ve ihracat potansiyelimize güveniyoruz. Bursa sanayisinin dayanıklılığı ile yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Bursa’nın otomotiv yan sanayindeki gücü yadsınamaz durumda. Bölgedeki firmaların dinamik yapısı sektördeki dönüşüme ayak uydurabilir durumda. Özellikle dijitalleşme, sürdürülebilir üretim ve global entegrasyon konularında atılacak adımlarla Bursa'nın daha da öne çıkacaktır.

Berk Karen

Polteks YKÜ

Automechanika ile geleceğe hazırlanıyoruz

Automechanika Istanbul, bizim için sadece bir fuar değil, aynı zamanda markamızı küresel pazarda konumlandırmak adına önemli bir vitrin. Bu platformda yer alarak hem satış ağımızı genişletmeyi hem de sektördeki görünürlüğümüzü artırmayı hedefliyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da fuar, sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurmamıza ve yeni iş bağlantıları geliştirmemize olanak sağladı.

Fuar kapsamında binek araçlar, ağır vasıtalar ve asansör sistemleri için geliştirdiğimiz süspansiyon takozu (shock absorber) ürün grubumuzu sergiledik. Yenilikçi ve güvenilir çözümlerimiz, ziyaretçilerden ve potansiyel müşterilerden yoğun ilgi gördü.

Bursa merkezli bir firma olarak, bulunduğumuz lokasyonun ve bölgenin otomotiv üretimindeki köklü tecrübesinin bize önemli avantajlar sağladığını söyleyebilirim. Bu sayede hem ana sanayiye hem de yurt dışındaki pazarlara hızlı ve etkin şekilde ulaşabiliyoruz.

Otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüm sürecini dikkatle izliyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle elektrikli ve bağlantılı araç teknolojilerinde yaşanacak değişimlerin, sektörde büyük bir ivme yaratacağını düşünüyorum. Ayrıca Türkiye’ye yönelik yabancı yatırım ilgisinin de artmasıyla birlikte otomotiv sektörünün yeniden hız kazanacağına inanıyoruz.

Polteks olarak biz de bu dönüşüme inovasyon odaklı üretim anlayışımızla hazırız. Ar-Ge’ye verdiğimiz önem ve esnek üretim kabiliyetimiz sayesinde sektördeki değişimlere hızlıca adapte olabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde ürün portföyümüzü daha da geliştirerek hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda büyümeye devam edeceğiz.

Vecibe Kaplan Arslan

Maysan Mando Satış ve İş Gel. Md.

Önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz

Otomotiv satış sonrası sektörünü bir araya getiren dünyadaki en önemli fuarlardan biri olan Automechanika İstanbul Fuarı, sektördeki en yeni teknolojileri keşfetmek, yeni iş bağlantıları kurmak ve pazardaki güncel trendleri takip etmek için sektör profesyonellerine önemli fırsatlar sunuyor.

Bu fuara katılımımızın temel amacı, yenilikçi ürünlerimizi uluslararası pazara tanıtmak, yeni iş birlikleri geliştirmek ve sektördeki son trendleri yakından takip etmek.

Fuar kapsamında, dünyanın dört bir yanından gelen sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek, ihracat ağımızı genişletmeyi ve teknolojimizin rekabet gücünü vurgulamayı hedefledik.

Dolayısıyla Automechanika İstanbul Fuarı, bu vizyonumuzu paydaşlarımızla buluşturmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu fuarın bize yeni pazarlara erişim, stratejik ortaklıklar ve marka bilinirliğini artırma konularında önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Diğer yandan Bursa, “Türkiye’nin otomotiv başkenti” olarak, yarım asrı aşkın tecrübesi, nitelikli iş gücü ve güçlü tedarik zinciriyle sektörün lokomotifi konumunda yer alıyor.

Maysan Mando olarak, Bursa’nın bu altyapısı sayesinde hem yerel hem de küresel pazarda rekabetçi kalabiliyoruz.

Geldiğimiz noktada küresel otomotiv sektörü köklü bir dönüşüm yaşıyor. Tedarik sektörü olarak bizler de bu değişime ayak uydurmak için teknoloji yatırımlarımızı ve Ar-Ge çalışmalarımızı artırıyoruz.

Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando olarak, sektörde 50 yılı aşkın tecrübemizle otomotiv yan sanayisinin geleceğini şekillendiriyoruz.

Bursa’nın üretim gücü ve inovasyon kabiliyetinden aldığımız güçle, ülkemizi küresel arenada bir adım öne taşımaya devam edeceğiz.

Deniz Alagöz

TŞT Amortisör Dış Ticaret Md.

Katılımcı ve ziyaretçi sayısının yüksek olmasından memnunuz

Firmamız, otomotiv sektöründe tüm araç gruplarına yönelik gazlı amortisör üretimi yapmaktadır. Yenilikçi yaklaşımımız sayesinde, piyasaya sunulan tüm yeni modellerin amortisörlerini bünyemize katarak hızla üretime geçiyoruz.

Automechanika Istanbul Fuarı’na gelince... Artık uluslararası düzeyde güçlü ve oturmuş bir organizasyon haline geldi. Katılımcı ve ziyaretçi sayısının yüksek olması bizleri memnun ediyor. Hedefimiz, yalnızca yurt dışı pazarlara değil, yurt içindeki potansiyel müşterilere de daha etkin şekilde ulaşmak. Bu bağlamda, fuarın sunduğu fırsatlardan oldukça memnunuz. Yurt dışından gelen katılımcı sayısının da fazlalığı, fuarın ne denli saygın ve etkili bir platform haline geldiğini gösteriyor.

Bursa, özellikle Marmara Bölgesi’nde yedek parça ve OEM alanında faaliyet gösteren firmaların yoğunlaştığı bir merkez. Fuarda da Bursa’dan pek çok firmanın yer alması bunu kanıtlar nitelikte.

Otomotiv sektörü, global krizlere rağmen hala ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olmayı sürdürüyor. Diğer sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya kalırken, otomotiv sektörü bu dalgalanmalardan daha az etkileniyor. Değişime ayak uyduran, teknolojiyi yakından takip eden, maliyetlerini düşürürken kalitesinden ödün vermeyen firmaların güçlenerek yoluna devam edeceğine inanıyorum.

TŞT Amortisör olarak en büyük hedefimiz, kaliteli ürünü en uygun maliyetle üretmektir. Bu doğrultuda teknolojiye dayalı tüm süreçleri yakından takip ediyor, sürekli gelişim odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, sektörde güvenilirliğimizi ve rekabet gücümüzü her geçen gün artırmak.

Adnan Numan

Cappafe YKB

Yabancı katılımcı sayısı oldukça düşüktü

Yeni müşterilerle iş bağlantıları kurmak ve potansiyel alıcılarla birebir tanışmak amacıyla fuarda yer aldık. Amacımız, mevcut ihracat potansiyelimizi yeni müşterilerle artırmaktı. Pazar ve rakip analizi yaparak güven ve itibar kazanmayı hedefliyoruz.

Sektörümüz otomotiv aksesuarları olduğu için sürekli gelişim içinde. Bu durum, bir yandan avantaj sağlarken diğer yandan model değişimlerinde ortaya çıkan kalıp maliyetleri nedeniyle zorluklara yol açıyor.

Ticaret, D2C modele (doğrudan tüketiciye satış) doğru dönüşüm gösteriyor; aracılar ortadan kalkıyor ve yapı ihracat temelli hale geliyor. Biz de bu doğrultuda e-ihracat konusunda adımlar atıyoruz. Ayrıca elektrikli araçların artışı, aksesuar tarafında ürün çeşitliliğine yol açıyor. Yeni araçlara yönelik tasarım çalışmaları sürdürülmektedir.

Önceki yıllardaki tecrübelerimize dayanarak, bu yıl fuara katılımcı sayısının oldukça düşük kaldığını gözlemledik. Fuara yaptığımız yatırım düşünüldüğünde, süreç ticari açıdan kârlı olmamıştır. Bu nedenle, yurt dışı fuar pazarlamasının zayıf kaldığını düşünüyoruz. Bu yıl yabancı katılımcı sayısı oldukça düşüktü. Fuara ayırdığımız bütçeyle yurt dışı pazar ziyaretleri gerçekleştirerek satışlarımızı daha fazla artırabilirdik.

Behcet Murat Turhan

KCS Dış Ticaret GM

Donanım ve yazılımla yarını inşa ediyoruz

Koçaslanlar Holding bünyesinde yer alan KCS Dış Ticaret olarak Automechanika İstanbul’a beş yıldır aralıksız katılıyoruz. Bu süre zarfında en büyük gelişimi, uluslararası müşteri edinimi -kısaca dış ticaret alanında- ve yerli ile yabancı tedarik imkanlarının çeşitlendirilmesi noktasında yaşadık. Ticari ve son dönemde yaşanan siyasi konjonktür, İstanbul Automechanika’yı dünyanın en önemli fuarlarından biri olarak ön plana çıkardı. KCS Dış Ticaret olarak bu gelişen ticari atmosferden maksimum seviyede yararlanmak istiyoruz.

2025 yılında iki farklı ürün grubunu KCS Dış Ticaret olarak ön plana çıkarıyoruz. Birincisi, PAKCS markası altında sunduğumuz, Türk malı; dünya genelinde mali mesuliyet sigortasına sahip, kaliteli ve rekabetçi fiyatlarla öne çıkan muadil ürünlerimiz. İkincisi ise e-mobility’nin gereği olan, en küçük AC ünitelerden en yüksek güce sahip DC sistemlere kadar genişleyen EV Charger ürün grubumuz. Her iki ürün grubunun da hem bugüne hem de sektörümüzün geleceğine hitap ettiğini söyleyebiliriz.

Bursa, yalnızca bir otomotiv yan sanayisine sahip değil; üzerine sürekli gelişim koyan ve dünya çapında tanınan bir kültür temsilcisi. Dolayısıyla KCS olarak içinde bulunduğumuz Bursa otomotiv yan sanayi şirketleriyle gurur duyuyoruz. Bursa’mızın, kültür elçiliğini artırarak dünya çapında sürdüreceğine inancımız tam.

KCS Dış Ticaret olarak müşterilerimizin hem günümüz ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor hem de e-mobility gibi gelişmekte olan ve özellikle ticari araçlar için kaçınılmaz bir geleceği temsil eden yeni teknolojilere ve yazılımlara yatırım yapıyoruz. Bu sebeple Koçaslanlar Holding bünyesinde, geleceğe yönelik yazılım yatırımlarını da KBT şirketimizle gerçekleştiriyoruz. Donanım ve yazılımda yarınları hedefliyoruz.

Berk Burhan Kurt

Hann Auto Parts & Solutions YKB Yrd.

Automechanika İstanbul, HANN Otomotiv olarak global marka olma hedefimize ulaşmak için stratejik bir platform. Bu fuara katılımımızla, sadece ürünlerimizi sergilemeyi değil; aynı zamanda kaliteye, teknolojiye ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemi dünya genelindeki paydaşlarımıza doğrudan aktarmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, HANN markasını yalnızca Türkiye’de değil, tüm Dünyada birçok ülkede güçlü ve güvenilir bir marka haline getirmek. Automechanika İstanbul, bu vizyonumuzu destekleyen önemli bir buluşma noktası. Fuar sayesinde hem yeni iş ortaklıkları kurabiliyor hem de mevcut müşterilerimizle ilişkilerimizi daha da derinleştiriyoruz.

Fuarda ağır vasıta grubu için ürettiğimiz hava süspansiyon körükleri ve amortisörlerimizi sergiledik. Üretim gücümüzü, teknolojik altyapımızı ve esnek üretim yapımızı fuar ziyaretçilerine birebir tanıtma fırsatı buluyoruz. 2024 yılı itibarıyla tam otomasyonlu yeni üretim tesisimizle birlikte, daha hızlı sevkiyat, müşteri ihtiyaçlarına özel ürün geliştirme ve düşük adetli esnek üretim kabiliyetiyle öne çıkıyoruz. Ayrıca, ürün geliştirme süreçlerimizde yapay zekâ destekli test ve analiz sistemlerini devreye alarak, pazara çok daha hızlı ve doğru şekilde cevap verebilen bir yapıya kavuştuk. Bu da hem müşterilerimizle daha yakın çalışmamıza hem de değişen pazar taleplerine daha çevik yanıt vermemize olanak tanıyor.



Bursa, Türkiye’nin otomotiv başkenti olarak, yan sanayinin kalbi konumundadır. Hem nitelikli iş gücü hem de gelişmiş tedarik zinciri altyapısıyla firmalara büyük avantaj sağlamaktadır. Ancak sektörün en büyük zorlukları arasında hammadde tedarikindeki küresel dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık ve yüksek enerji maliyetleri yer alıyor. Yine de Bursa’nın adaptasyon kabiliyeti ve sanayicilerin iş birliği kültürü, bu zorlukların aşılmasını kolaylaştırmaktadır.



Sektör, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve elektrikli araç teknolojileri gibi alanlarda köklü bir dönüşüm sürecinde. Bu değişimle birlikte hem üretim süreçlerinin verimliliği hem de ürünlerin fonksiyonları yeniden tanımlanıyor. HANN Otomotiv olarak bu dönüşüme yalnızca uyum sağlamakla kalmıyor, öncülük etmeyi hedefliyoruz. Yeni fabrikamızda üretim hatlarımızı tam otomasyona geçirdik ve süreçlerimize yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleri entegre ettik. Bu sayede ürünlerimizde hata oranını minimize ederken, üretim verimliliğini ve izlenebilirliği önemli ölçüde artırdık. Ayrıca, pazar ihtiyaçlarını önceden analiz edebilen veri odaklı sistemlerle, her ülkeye özel çözümler üretebilen çevik bir yapıya kavuştuk. HANN olarak dönüşümün bir parçası değil, yön vereni olma vizyonuyla hareket ediyoruz.



HANN Otomotiv olarak “Değer Katan Çözümler” mottosuyla çıktığımız yolda, her zaman müşteri odaklı çalışmayı ilke edindik. Ürün kalitemiz kadar, verdiğimiz hizmetin hızı ve tutarlılığıyla da fark yaratmayı hedefliyoruz. Bugün 5 kıtada, 25 ülkeye ihracat yapıyor, her pazarda uzun vadeli iş birlikleri kurmak için çalışıyoruz.

Ertuğrul Gültepe

Gasan Gazlı Amortisör GM Yrd.

Her ne kadar otomotiv sektörü mevcut konjonktürde bazı zorluklarla karşı karşıya olsa da, Automechanika İstanbul gibi uluslararası fuarların düzenlenmesi ve bu platformlarda yer almak sektör adına oldukça değerli. Biz GASAN olarak, bu fuara katılımı sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda markamızın gücünü ve istikrarını yansıtan önemli bir prestij göstergesi olarak görüyoruz. Mevcut müşterilerimizle bağlarımızı güçlendirirken, yeni iş birlikleri için de güçlü bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz.

Bu yıl fuarda, otomotiv, endüstriyel ekipmanlar, mobilya ve medikal sektörlerine yönelik standart ve özel gazlı amortisör çözümlerimizi sunduk. Lift, kilitli amortisör ve damper gruplarımızla farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bu yılın odağında ürün çeşitliliği ile birlikte üretim kapasitemizi ve kalite standartlarımızı artırmaya yönelik otomasyon yatırımlarımız yer alıyor. Bu sayede daha hızlı, tutarlı ve verimli üretim süreçleriyle müşterilerimize daha yüksek kalite

Bursa, Türkiye otomotiv yan sanayisinin kalbi konumundadır. Gerek coğrafi konumu, gerekse sektörel bilgi birikimi ve nitelikli iş gücü ile ciddi bir üretim ve ihracat potansiyeline sahiptir. En büyük avantajlarımızdan biri, yerli ve yabancı ana sanayi üreticilerine yakınlık ve esnek üretim kabiliyetimizdir. Öte yandan, global rekabetin artması, hammadde maliyetlerinin dalgalanması ve nitelikli iş gücü bulmadaki zorluklar sektörün karşılaştığı başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Bu zorlukları aşmak adına otomasyon, dijitalleşme, eğitim ve inovasyon odaklı yatırımlar kritik önemdedir.

Otomotiv yan sanayisi, elektrikli araçlar, hafif malzeme kullanımı, dijitalleşme ve sürdürülebilir üretim gibi alanlarda büyük bir dönüşüm içerisinde. Bu süreçte firmalar; çevreye duyarlı, enerji verimli ve teknolojik altyapısı güçlü ürün ve sistemler geliştirmek zorunda. GASAN olarak bu dönüşüme, Ar-Ge’ye yaptığımız yatırımlar, üretim süreçlerimizin otomasyon sistemleriyle entegre edilmesi ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi adımlarla hazırlık yapıyoruz.

GASAN olarak, Türkiye’nin mühendislik gücünü ve üretim kalitesini dünyaya tanıtan bir firma olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Katıldığımız her fuar, bu vizyonumuzu bir adım ileriye taşıma imkânı sunuyor. Yerli ve milli üretim anlayışımızla, global standartlarda rekabet edebilen ürünler geliştirmeye ve ülkemizi sektörde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.