Ticaret Bakanlığı verileri, kentte anonim şirketlere yönelik büyük ölçekli yatırımların artarken, limited şirketlerde nispeten daha mütevazı rakamlar kaydedildiğini ortaya koydu. 2025 yılının ilk altı ayında Bursa, yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında dikkat çeken bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, kentte 65 yabancı sermayeli şirket kurulurken, toplam sermaye 2,3 milyar TL'yi aştı. Bu şirketlerdeki yabancı ortakların payı ise 1,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Kurulan şirket sayısında yükseliş

2024-2025 yıllarının ilk altı ayını kapsayan dönemde Bursa'da kurulan şirket sayısı artarken, kapanan şirketlerde görece dengeli bir seyir izlendi. Bursa, Türkiye genelinde kurulan şirket sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Kapanan şirket sayısının nispeten sabit kalması, ekonomik direnci gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2024 Ocak-Haziran döneminde 1.769 yeni şirket kurulurken, bu sayı 2025'te 1.864'e yükseldi. Kapanan şirketler ise 2024'te 444 iken, 2025'te 462 olarak kaydedildi. Bu veriler, Bursa'nın iş dünyasındaki canlılığını ve girişimcilik potansiyelini ortaya koyuyor.

Kooperatifleşme ve tasfiye süreçlerinde de dikkat çeken bir artış gözlenirken, Bursa'nın Türkiye genelinde en dinamik iller arasında yer aldığı görülüyor. Özellikle sanayi ve tarım sektörlerindeki yatırımların bu hareketliliğe katkı sağladığı belirtiliyor.

Bursa'da yabancı sermaye hareketliliği

2025 yılının ilk altı ayında Bursa, yabancı sermayeli şirketler konusunda ilginç bir tablo sergiledi. Ticaret Bakanlığı verileri, kentte anonim şirketlere yönelik büyük ölçekli yatırımların artarken, limited şirketlerde nispeten daha mütevazı rakamlar kaydedildiğini ortaya koydu.

Bursa, yabancı sermaye açısından iki farklı yüzünü ortaya koydu. Kent, büyük ölçekli yatırımlarda Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürürken, KOBİ düzeyindeki yabancı ilgisini artırmak için yeni teşvik politikalarına ihtiyaç duyuyor. Bu tablo, Bursa'nın ekonomik geleceği açısından hem güçlü yönlerini hem de gelişim alanlarını net biçimde ortaya koyuyor.

Anonim şirketlerde dev atılım

Bursa, yabancı sermayeli anonim şirketlerde 2,2 milyar TL'lik toplam sermaye ile İstanbul'un ardından Türkiye ikincisi oldu. Sadece 11 şirket kurulmasına rağmen, bu şirketlerin ortalama sermaye büyüklüğü 206 milyon TL'yi buldu. Yabancı ortakların payı ise 1,1 milyar TL ile dikkat çekti. Bu veriler, Bursa'nın otomotiv, makine ve ileri teknoloji gibi büyük ölçekli yatırımlar için cazibe merkezi haline geldiğini gösteriyor.

Limited şirketlerde görece mütevazı rakamlar

Buna karşılık, yabancı sermayeli limited şirketlerde Bursa 7. sırada yer aldı. 52 yeni limited şirket kurulurken, toplam sermaye 87,4 milyon TL, yabancı payı ise 62,8 milyon TL olarak kaydedildi. Bu rakamlar, Bursa'daki küçük ve orta ölçekli yabancı yatırımların daha sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

Bursa, yabancı yatırımcıların gözdesi oldu

Bursa, 2025'in ilk yarısında yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri oldu. Özellikle Alman sermayeli büyük ölçekli yatırımlar, kentin sanayi ve üretim alanındaki gücünü pekiştiriyor. Bu eğilimin devam etmesi halinde Bursa'nın yabancı sermaye açısından İstanbul'dan sonra ikinci büyük merkez olma yolunda ilerlediği söylenebilir.

2025 yılının ilk altı ayında Bursa, yabancı sermayeli şirket kuruluşlarında dikkat çeken bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, kentte 65 yabancı sermayeli şirket kurulurken, toplam sermaye 2,3 milyar TL'yi aştı. Bu şirketlerdeki yabancı ortakların payı ise 1,1 milyar TL olarak kaydedildi.

Alman yatırımcılar öncü oldu

Bursa'ya en büyük yatırımı Alman şirketleri gerçekleştirdi. Sadece 6 Alman şirketi, 2,2 milyar TL'lik toplam sermaye ile kent ekonomisine büyük katkı sağladı. Bu şirketlerdeki Alman sermaye payı 1,1 milyar TL'ye ulaştı. Almanya'yı, Suudi Arabistan 14 milyon TL ve Çin 3,2 milyon TL takip etti.