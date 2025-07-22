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Bursa Organize Sanayi Bölgesi (BOSB), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) ve Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB) sanayicilerinin tükettiği elektrik, doğalgaz, su ve atık su verilerini açıkladı. Ekohaber Gazetesi olarak 2025 yılının ilk altı aylık verilerini bir önceki yıla karşılaştırmalı olarak analiz ettik.

Bursa'nın ekonomik lokomotifleri olan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB'ler), 2025 yılının ilk altı aylık tüketim verileriyle dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Elektrik ve doğalgaz tüketimlerinde genel bir düşüş yaşanırken, su yönetimi konusunda OSB'ler arasında belirgin farklılıklar göze çarptı. Bu veriler, Bursa sanayisinin artan enerji maliyetlerine karşı aldığı önlemleri ve su kaynaklarının kullanımındaki karmaşık dinamikleri gözler önüne seriyor.

Tüm OSB'lerde enerji tüketimi düşüşte

Bursa'daki sanayi bölgelerinin ortak karnesi, enerji tüketiminde ciddi bir verimlilik artışına işaret ediyor. Elektrik ve doğalgaz verileri incelendiğinde, incelenen dört OSB'nin tamamında 2025'in ilk yarısında bir önceki yıla göre toplam tüketimin azaldığı görülüyor. Bu durum, artan enerji maliyetleri ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sanayicilerin enerji verimliliğini önceliklendirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle tüm OSB’lerde enerji kullanımında düşüşler yaşandı. Ancak bu düşüşler, sadece verimlilik odaklı yatırımların değil, aynı zamanda ekonomide yaşanan sıkıntıların, küresel ekonomik zorlukların ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla artan üretim maliyetlerinin bir sonucu olarak da okunuyor. Sanayicinin ayakta kalma mücadelesinde maliyetleri kısmak zorunda kalması, tüketim verilerine doğrudan yansıdı.

Su kullanımları farklılıklar gösteriyor

Enerji tüketimindeki genel düşüşün aksine, su kullanımı verileri OSB'ler arasında farklı eğilimleri ortaya koydu ve bu da su yönetiminin kendine özgü zorluklarını işaret etti. Bursa OSB ve Demirtaş OSB'nin atık su, proses suyu ve kullanma suyu dahil tüm su kalemlerinde düşüş yaşanması, bu bölgelerde etkin bir su yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarının başarıya ulaştığını gösteriyor. Öte yandan, Nilüfer OSB'de içme suyu tüketiminin artması, Hasanağa OSB'de ise 1. ve 2. kalite su kullanımlarının yükselmesi, bu bölgelerdeki operasyonel büyüme, yeni tesisler veya farklı endüstriyel süreçlerin su talebini artırdığını düşündürüyor. Bu tablo, her bölgenin kendi iç dinamiklerine ve yürüttüğü su yönetimi politikalarına işaret ederken, suyun da tıpkı enerji gibi artan maliyet kalemlerinden biri olması, sanayicileri bu alanda da daha dikkatli olmaya itiyor.

Bursa OSB’de hafif düşüşler yaşandı

Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), 2024 ve 2025 yıllarının ilk yarısına ait kamu hizmeti tüketim verilerini açıkladı. Bu veriler, Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden birinde kaynak kullanım eğilimlerine dair değerli bir anlık görüntü sunuyor. Elektrik, doğal gaz ve iki kategorideki su tüketimini kapsayan veriler, operasyonel ayarlamaları, verimlilik artışlarını veya daha geniş ekonomik etkileri yansıtan değişimleri ortaya koyuyor.

2024 ve 2025'te Kamu Tüketiminin Kapsamlı Bir Görünümü (İlk Altı Ay)

Elektrik Tüketimi (kWh)

Bursa OSB, 2025 yılının ilk altı ayında elektrik tüketiminde 2024 yılının aynı dönemine kıyasla gözle görülür bir düşüş yaşadı. Toplam tüketim, 2024 yılında 741.130.017 kWh iken 2025 yılında 612.883.425 kWh'e düştü (not: Haziran 2025 verileri "AÇIKLANMADI" - Beyan Edilmemiş olduğundan, 2025 yılı toplamı yalnızca Ocak-Mayıs aylarını kapsamaktadır). Bu kısmi veriler, özellikle eksik Haziran rakamı göz önüne alındığında, önemli bir azalmaya işaret etmektedir.

· Ocak, Şubat, Mart ve Mayıs aylarında elektrik kullanımında düşüşler görüldü, en büyük düşüş ise Mart ayında %-9,09 ile yaşandı.

· Bu eğilimin tersine döndüğü tek ay Nisan oldu ve %16,37'lik önemli bir artış görüldü; bu da söz konusu ayda elektrik yoğun faaliyetlerde bir artış olduğunu gösteriyor.

Haziran ayına ilişkin veriler henüz tam olarak açıklanmamış olsa da genel eğilim, Bursa OSB'de enerji verimliliği önlemlerinin artırılacağını, üretim programlarında değişiklik yapılacağını veya elektriğe bağımlı endüstriyel süreçlerde kısmi bir yavaşlama yaşanacağını güçlü bir şekilde gösteriyor.

Doğalgaz Tüketimi (Standart Metreküp)

Bursa OSB'de doğalgaz tüketimi 2025 yılının ilk yarısında genel olarak % -1,16 oranında hafif bir düşüş gösterdi. Toplam tüketim 2024 yılında 69.408.804 sm³ iken 2025 yılında 68.602.373 sm³'e düştü.

· Ocak, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında doğal gaz kullanımında düşüşler kaydedildi; en önemli düşüşler Mart (%-12,16) ve Mayıs (%-16,34) aylarında görüldü.

· Buna karşılık, Şubat (%8,54) ve özellikle Nisan (%32,55) aylarında önemli artışlar yaşandı. Nisan ayındaki keskin artış dikkat çekici olup, mevsimsel taleplerden veya gaza bağımlı sektörlerdeki üretim artışından kaynaklanıyor olabilir.

Marjinal genel düşüş, karmaşık bir tabloya işaret ediyor; bazı aylarda önemli düşüşler yaşanırken, bazılarında bu kazanımlar telafi edildi. Bu, stratejik enerji yönetiminin yanı sıra, mevsimsel veya talebe bağlı olarak dalgalanan belirli operasyonlar için doğal gaza bağımlılığın devam ettiğini de gösterebilir.

1. Kalite Su Tüketimi (m³)

Bursa OSB'de 1. Kalite Su tüketimi, 2025 yılının ilk altı ayında sadece % -0,36'lık minimal bir düşüş göstererek oldukça istikrarlı seyretti. Toplam kullanım, 2024 yılında 1.278.435 m³ iken, 2025 yılında 1.273.822 m³' oldu.

· Çoğu ayda (Ocak, Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran) hafif düşüşler kaydedildi; bu da tutarlı, belki biraz daha verimli bir kullanımın göstergesi.

· Nisan ayı, %18,34'lük önemli bir artışla istisna teşkil etti. Bu, Nisan ayında elektrik ve doğal gazda görülen artışla örtüşmekte olup, söz konusu ayda sanayi faaliyetlerinde genel bir canlanma olduğunu göstermektedir.

1. Kalite Su için neredeyse sabit tüketim seviyesi, kritik endüstriyel süreçler için gerekli olan yüksek saflıkta suya olan talebin istikrarlı olduğunu ve verimlilikte küçük iyileştirmeler yapıldığını göstermektedir.

2. Kalite Su Tüketimi (m³)

1. Kalite Su'nun aksine, Bursa OSB'de 2. Kalite Su tüketimi 2025 yılının ilk yarısında % -18,38 oranında önemli bir genel düşüş yaşadı. Toplam kullanım 2024 yılında 4.192.226 m³'ten 2025 yılında 3.421.506 m³'e düştü.

· Ocak ayından Haziran ayına kadar tüm aylarda 2. Kalite Su tüketiminde önemli düşüşler görüldü. En büyük düşüş Mayıs ayında -%28,09 ile kaydedildi, bunu Şubat (-%22,13) ve Mart (-%19,68) ayları izledi.

2. Kalite Su kullanımındaki bu önemli azalma, dikkate değer bir gelişmedir. Bu durum, birkaç olumlu eğilime işaret ediyor olabilir:

Genellikle düşük kaliteli su kullanan proseslerde verimliliğin artması.

Endüstriyel işletmelerde suyun geri dönüşümü ve yeniden kullanımı artırılarak, yeni 2. kalite su alımına olan ihtiyaç azaltılır.

2. kalite suyu yoğun olarak kullanan işletmelerin endüstriyel faaliyet türlerinde veya üretim hacimlerinde meydana gelen değişimler.

Genel Özet ve Sonuçlar:

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nin 2025 yılı ilk yarısına ilişkin kamu tüketim verileri genel olarak kaynak optimizasyonu ve verimliliği yönünde bir eğilime işaret etmektedir. Tüm bu eğilimler, Bursa OSB'nin kaynak tüketimini daha etkin bir şekilde yönetmek için çaba sarf ettiğini ve bunun hem çevresel sürdürülebilirlik hem de bölge içinde faaliyet gösteren işletmeler için operasyonel maliyetler açısından faydalı olduğunu göstermektedir.

Enerji Sektörü: Hem elektrik hem de doğal gazda genel düşüşler görülüyor; bu da başarılı enerji yönetimi stratejilerine veya genel üretim yoğunluğunda küçük bir ayarlamaya işaret ediyor. Nisan ayında enerji kategorilerindeki artış, o ayki belirli endüstriyel faaliyetlerin daha yakından incelenmesini gerektirebilecek ilginç bir anormallik.

Hem elektrik hem de doğal gazda genel düşüşler görülüyor; bu da başarılı enerji yönetimi stratejilerine veya genel üretim yoğunluğunda küçük bir ayarlamaya işaret ediyor. Nisan ayında enerji kategorilerindeki artış, o ayki belirli endüstriyel faaliyetlerin daha yakından incelenmesini gerektirebilecek ilginç bir anormallik. Su Sektörü: 1. Kalite Su tüketimi sabit kalırken, 2. Kalite Su tüketimindeki önemli azalma özellikle dikkat çekicidir. Bu durum, potansiyel olarak daha fazla geri dönüşüm veya kritik olmayan uygulamalarda daha verimli kullanım yoluyla, sanayi bölgesinde daha sürdürülebilir su yönetimi uygulamalarına doğru olumlu bir adım olabilir.

DOSAB’ta tüketimler azaldı

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), 2024 ve 2025 yıllarının ilk yarısına ait enerji tüketim verilerini açıkladı ve bu veriler, sanayi bölgesinin kaynak yönetimine dair değerli bilgiler sunuyor. Elektrik, doğal gaz, atık su, proses suyu ve evsel suyu kapsayan veriler, üretim, verimlilik girişimleri veya ekonomik koşullardaki değişiklikleri yansıtması muhtemel tüketim modellerindeki değişimleri ortaya koyuyor.

2024 ve 2025 Tüketim Trendlerinin Detaylı Analizi (İlk Altı Ay)

Elektrik Tüketimi (kWh)

DOSAB, 2025 yılının ilk altı ayında elektrik tüketiminde genel bir düşüş yaşadı. Toplam elektrik tüketimi, 2024 yılında 513.491.585 kWh iken, 2025 yılında 494.699.181 kWh'e düşerek % -3,66 oranında bir azalmaya işaret etti.

· Ocak, Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik kullanımında düşüşler görüldü, en büyük düşüş ise %12,49 ile Mart ayında yaşandı.

· Nisan, tüketimde %15,51'lik bir artışla artış görülen tek ay oldu. Bu durum, söz konusu ayda yaşanan belirli üretim artışlarına veya operasyonel değişikliklere bağlanabilir.

Genel düşüş, bölgedeki genel endüstriyel faaliyetlerde daha fazla enerji verimliliğine doğru bir gidişi veya potansiyel olarak hafif bir azalmayı gösteriyor.

Doğalgaz Tüketimi (Standart Metreküp)

DOSAB'da doğal gaz tüketimi de ilk altı ayda mütevazı da olsa %3,66 oranında azaldı. Toplam tüketim, 2024'te 65.272.073 Standart Metreküp'ten 2025'te 61.961.748 Standart Metreküp'e düştü.

· Ocak (%-8,34), Mart (%-17,49) ve Mayıs (%-16,66) aylarında önemli düşüşler gözlemlendi. Bu aylarda ısıtma veya proses kaynaklı gaz kullanımında bir azalma olması muhtemeldir.

· Öte yandan, nisan ve haziran aylarında sırasıyla %16,88 ve %7,98 oranında artışlar yaşanarak doğal gaz talebinin daha yüksek olduğu dönemler yaşandı.

· Şubat ayında tüketim, % -0,86'lık hafif bir düşüşle nispeten sabit kaldı.

Doğal gazda da elektrikte olduğu gibi genel eğilim, verimliliğin artmasına veya enerji kaynaklarının yeniden dengelenmesine işaret ediyor.

Atıksu (Atık Su) Tüketimi (Metreküp)

DOSAB'dan atık su deşarjı 2025 yılının ilk yarısında genel olarak % -8,38 oranında azaldı ve toplam deşarj 2024 yılında 7.403.345 m³'ten 2025 yılında 6.782.945 m³'e düştü.

· Ocak (-%5,98), Şubat (-%9,88), Mart (-%17,85), Mayıs (-%15,84) ve Haziran (-%2,66) gibi ayların çoğunda atıksu hacminde azalma görüldü.

· Nisan ayında ise %8,10'luk artışla anormal bir durum yaşandı.

Atık su hacmindeki azalma, endüstriyel süreçlerde daha verimli su kullanımı, artan su geri dönüşümü veya önemli miktarda atık su üreten üretimde azalma gibi olumlu bir gösterge olabilir.

Proses Su Tüketimi (Metreküp)

DOSAB'da proses suyu tüketimi de 2025 yılının ilk altı ayında % -5,29 oranında düşüş gösterdi. Toplam kullanım 2024 yılında 5.060.318 m³ iken 2025 yılında 4.792.645 m³'e çıktı.

· Şubat (-%7,21), Mart (-%17,67) ve Mayıs (-%15,35) aylarında proses suyu kullanımında önemli düşüşler yaşandı.

· Ocak (%7,67), Nisan (%7,73) ve Haziran (%0,73) aylarında artışlar görüldü ve bu durum endüstriyel süreçlere bağlı olarak dalgalanan bir talebin varlığını gösteriyor.

Proses suyu kullanımındaki genel azalma, endüstriyel bölge içerisinde su verimliliğinin, muhtemelen teknolojik iyileştirmeler, proses optimizasyonu veya dahili suyun daha fazla yeniden kullanımı yoluyla iyileştiğinin güçlü bir göstergesidir.

Kullanım Suyu Tüketimi (Metreküp)

Genellikle tuvalet, mutfak ve genel tesis kullanımı gibi endüstriyel olmayan amaçlar için kullanılan suyu ifade eden evsel su tüketimi de 2025 yılının ilk yarısında % -7,85 oranında bir düşüş kaydetti. Toplam tüketim 2024 yılında 778.031 m³ iken 2025 yılında 716.959 m³'e düştü.

· Ocak (-%14,78), Şubat (-%10,72), Mart (-%10,17), Mayıs (-%5,26) ve Haziran (-%7,86) aylarında düşüşler görüldü.

· Nisan ayında artış (%3,69) görüldü.

Çoğu ayda evsel su kullanımında görülen istikrarlı düşüş, idari ve destek tesislerinde su tasarrufuna yönelik çabaların veya potansiyel olarak bölgedeki personel sayısında hafif bir azalmanın varlığını göstermektedir.

Çözüm:

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nin 2025 yılının ilk altı ayına ait tüketim verileri, genel kaynak optimizasyonunun net bir resmini ortaya koymaktadır. Elektrik, doğal gaz, atık su, proses suyu ve evsel su tüketimindeki önemli düşüşler, verimlilik, sürdürülebilirlik ve potansiyel olarak maliyet tasarrufu önlemlerine odaklanma olasılığını göstermektedir. Özellikle Nisan ayında çeşitli kategorilerde aylık dalgalanmalar, özellikle de artışlar görülse de, toplu veriler DOSAB'da kaynak yönetiminde olumlu bir eğilime işaret etmektedir. Bu çabalar yalnızca çevresel sürdürülebilirliğe değil, aynı zamanda sanayi bölgesinin operasyonel verimliliğine ve ekonomik sürdürülebilirliğine de katkıda bulunmaktadır.

NOSAB'ta enerji kullanımı azalırken içme suyu tüketimi arttı

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), 2024 ve 2025 yıllarının ilk yarısına ait kamu hizmeti tüketim verilerini yayımlayarak, kaynak yönetimi ve işletme eğilimlerine dair önemli bilgiler sunuyor. Elektrik, doğal gaz, içme suyu ve atık suyu kapsayan veriler, büyük olasılıkla endüstriyel faaliyetlerdeki, verimlilik önlemlerindeki veya çevre bilincindeki değişiklikleri yansıtan tüketim modellerinde belirgin değişimler ortaya koyuyor.

2024 ve 2025 Yılları Kamu Tüketiminin (İlk Altı Ay) Karşılaştırmalı Analizi

Elektrik Tüketimi (kWh)

NOSAB, 2025 yılının ilk altı ayında elektrik tüketiminde genel bir azalma gösterdi. Toplam elektrik tüketimi % -3,83 oranında azalarak 2024 yılında 164.641.579 kWh'den 2025 yılında 158.334.952 kWh'ye düştü.

· Ocak, Şubat, Mart ve Mayıs aylarında düşüşler kaydedildi; en belirgin düşüş ise Mart ayında -%13,71 ile görüldü. Bu durum, söz konusu aylarda elektrik yoğun sektörlerde potansiyel olarak güçlü verimlilik artışları veya azalan faaliyetlere işaret ediyor.

· Nisan ayında ise %14,61'lik kayda değer bir artış yaşanırken, Haziran ayında %0,27'lik küçük bir artış yaşandı. Nisan ayındaki artış, söz konusu dönemdeki belirli üretim döngülerine veya artan talebe bağlanabilir.

Elektrik kullanımındaki genel düşüş, sanayi bölgesinde enerji verimliliğine yönelik olumlu bir eğilimin göstergesidir.

Doğalgaz Tüketimi (Standart Metreküp)

NOSAB'da doğal gaz tüketimi de 2025 yılının ilk yarısında genel olarak % -1,33 oranında hafif bir düşüş yaşadı. Toplam tüketim 2024 yılında 9.242.311 Standart Metreküp'ten 2025 yılında 9.119.572 Standart Metreküp'e düştü.

· Ocak (-%10,83), Mart (-%14,59), Mayıs (-%8,01) ve Haziran (-%0,16) aylarında doğal gaz kullanımında azalmalar görüldü. Bu ayların daha ılıman hava koşullarından veya iyileştirilmiş proses verimliliğinden faydalandığı tahmin ediliyor.

· Şubat (%5,46) ve özellikle Nisan (%35,90) aylarında önemli artışlar görüldü. Nisan ayındaki önemli artış, aynı aydaki elektrik trendini yansıtarak, daha fazla enerji kaynağı gerektiren yoğun bir endüstriyel faaliyet dönemi fikrini pekiştiriyor.

Aylık dalgalanmalara rağmen doğal gaz tüketimindeki genel marjinal düşüş, talepte dönemsel artışlar yaşansa bile optimizasyon çabalarının devam ettiğini gösteriyor.

İçme Suyu (Metreküp)

NOSAB'da içme suyu tüketimi 2025 yılının ilk altı ayında %3,18 artarak 2024 yılında 403.358 m³'ten 2025 yılında 416.167 m³'e yükseldi.

· Ocak (-%3,13), Şubat (-%2,32) ve Mart (-%0,85) aylarında hafif düşüşler yaşandı ve bu da yılın başlarında bir miktar koruma sağlandığını gösteriyor.

· Ancak Nisan ayında %27,69'luk önemli bir artış görüldü ve bu da genel eğilimi önemli ölçüde etkiledi. Mayıs (%0,60) ve Haziran (%2,69) aylarında da hafif artışlar görüldü.

Nisan ayındaki artışın da etkisiyle içme suyu kullanımındaki genel artış, iş gücünde bir artış, içme suyu gerektiren tesislerin genişlemesi veya belirli süreçler için temiz suya olan talebin artması anlamına gelebilir.

Atık Su (Metreküp)

NOSAB'dan atık su deşarjı, 2025 yılının ilk yarısında genel olarak -%1,36 oranında mütevazı bir düşüş gösterdi. Toplam deşarj, 2024 yılında 89.413 m³'ten 2025 yılında 88.197 m³'e düştü.

· Şubat (-%0,46), Mart (-%9,58), Mayıs (-%11,64) ve Haziran (-%5,50) aylarında atık su hacminde azalmalar kaydedildi ve bu durum bölge içinde su verimliliğinin veya geri dönüşümünün iyileştiğini gösteriyor.

· Buna karşılık, Ocak (%13,64) ve Nisan (%7,60) aylarında atıksu miktarında artışlar yaşandı; bu da daha yüksek su kullanımı ve buna bağlı deşarj dönemlerini gösteriyor.

Atık su miktarındaki genel azalma olumlu bir işaret olup, su yönetimine yönelik çabaların ve potansiyel olarak endüstriyel proseslerdeki su yoğunluğunun azaltılmasının bir göstergesidir.

Genel Özet ve Sonuçlar:

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nin 2025 yılı ilk yarısındaki elektrik tüketim verileri karışık ancak genel olarak istikrarlı bir tablo sunuyor. Sonuç olarak, NOSAB enerji verimliliğinde ilerleme kaydediyor gibi görünüyor; su tüketim modelleri ise içme suyunda hafif bir artış, atık suda ise hafif bir düşüş gösteriyor ve bu da farklı hizmet türleri arasında farklı eğilimlere işaret ediyor. Daha ayrıntılı operasyonel verilerle yapılacak daha detaylı analizler, bu tüketim değişimlerinin ardındaki etkenler hakkında daha derinlemesine bilgiler sağlayabilir.

Enerji Tüketimi: Hem elektrik hem de doğal gazda genel düşüşler görülmekte olup, bu durum enerji verimliliğinin arttığına veya üretimde ayarlamalar yapıldığına işaret etmektedir. Nisan ayında her iki kategoride de enerji tüketimindeki istikrarlı artışlar, o ay endüstriyel faaliyetlerin yoğunlaştığı bir dönemi işaret ettiği için daha fazla araştırmayı gerektirmektedir.

Hem elektrik hem de doğal gazda genel düşüşler görülmekte olup, bu durum enerji verimliliğinin arttığına veya üretimde ayarlamalar yapıldığına işaret etmektedir. Nisan ayında her iki kategoride de enerji tüketimindeki istikrarlı artışlar, o ay endüstriyel faaliyetlerin yoğunlaştığı bir dönemi işaret ettiği için daha fazla araştırmayı gerektirmektedir. Su Yönetimi: İçme suyunda, Nisan ayındaki önemli artışın etkisiyle mütevazı bir artış yaşanırken, atık su deşarjında hafif bir düşüş görüldü. Bu durum, içme suyuna olan talebin bazı dönemlerde artmasına rağmen, atık su oluşumunu yönetme ve potansiyel olarak azaltma yönündeki çabaların devam ettiğini göstermektedir.

HOSAB'ta elektrik ve doğalgaz tüketimi düşerken su tüketimleri arttı

Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi (HOSAB), 2024 ve 2025 yıllarının ilk altı ayına ait elektrik, doğal gaz ve iki kategorideki su tüketim verilerini açıkladı. Bu verilerin detaylı incelenmesi, sanayi bölgesinin kaynak kullanımında ilginç eğilimler ve değişimler ortaya koyuyor.

2024 ve 2025 Tüketim Verilerinin (İlk Altı Ay) Karşılaştırmalı Analizi

Elektrik Tüketimi (kWh)

HOSAB'da elektrik tüketimi, 2025 yılının ilk yarısında 2024 yılının aynı dönemine göre önemli bir düşüş gösterdi. Toplam elektrik tüketimi, 2024 yılında 97.104.445 kWh iken, 2025 yılında % -6,33 oranında azalarak 90.956.563 kWh'e geriledi.

· Ocak, Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik tüketiminde düşüşler yaşandı; en yüksek yüzdelik düşüş Mart ayında (-%14,79) görüldü.

· Elektrik tüketiminde artış görülen tek ay nisan ayı oldu ve %14,06 arttı.

Elektrik kullanımındaki bu genel düşüş, enerji verimliliği önlemlerinin artırılmasına, üretim programlarında bir değişikliğe veya bölgedeki bazı elektrik yoğun endüstriyel faaliyetlerde bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Doğalgaz Tüketimi (Standart Metreküp)

HOSAB'da doğal gaz tüketimi, 2025 yılının ilk altı ayında genel olarak %41,20 oranında önemli bir düşüş gösterdi. Toplam tüketim, 2024 yılında 9.755.141,00 Standart Metreküp iken, 2025 yılında 5.736.349,72 Standart Metreküp'e düştü.

· Ocak (-%13,41), Mart (-%10,26) ve Mayıs (-%3,45) aylarında önemli düşüşler görüldü.

· Ancak nisan ayında %69,69'luk önemli bir artış görüldü ve bu da o ay doğal gaza bağımlı operasyonlarda potansiyel bir artışa işaret ediyor.

· Şubat ve haziran aylarında da artışlar yaşandı (%14,28 ve %11,66).

Aylık dalgalanmalara rağmen, doğal gaz tüketimindeki genel düşüş dikkate değer bir gelişme olup, potansiyel olarak alternatif enerji kaynaklarına başarılı bir geçişi, iyileştirilmiş proses verimliliğini veya doğal gaz yoğun sektörlerde azalan üretimi yansıtmaktadır.

1. Kalite Su Tüketimi (m³/ay)

HOSAB’da 1. Kalite Su tüketimi 2025 yılının ilk yarısında %3,85 oranında mütevazı bir artış gösterdi. Toplam tüketim 2024 yılında 237.757,00 m³ iken 2025 yılında 246.908,09 m³’e yükseldi.

· Ocak (%22,93), Şubat (%10,64), Mart (%7,10), Nisan (%24,80) ve Haziran (%6,23) olmak üzere çoğu ayda 1. Kalite Su kullanımında artış görüldü.

· Mayıs ayında ise -26,35% gibi önemli bir düşüş yaşandı.

Genel olarak görülen hafif artış, yüksek kaliteli suya yönelik talebin nispeten istikrarlı veya hafif artan olduğunu, bunun da muhtemelen saf su gerektiren belirli endüstriyel süreçlerle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

2. Kalite Su Tüketimi (m³/ay)

1. Kalite Su'nun aksine, 2. Kalite Su tüketimi 2025'in ilk altı ayında %56,31 gibi şaşırtıcı bir oranda artarak büyük bir artış gösterdi. Toplam tüketim 2024'te 38.131,00 m³'ten 2025'te 59.602,56 m³'e yükseldi.

· Hemen hemen tüm aylarda önemli artışlar kaydedildi, Mayıs ayında ise %606,00'lık istisnai bir artış görüldü.

· Nisan (%8,32) ve Mart (%-5,07) aylarında dramatik artışlar görülmedi.

İkinci Kalite Su tüketimindeki bu çarpıcı artış, endüstriyel süreçlerde içilemez veya geri dönüştürülmüş su kullanımına doğru bir geçişin göstergesi olabilir; bu, belki de bir maliyet tasarrufu önlemi olarak veya bu tür suya yoğun olarak bağımlı sektörlerdeki üretim artışından kaynaklanıyor olabilir. Mayıs ayındaki önemli artış özellikle dikkat çekicidir ve daha fazla araştırmayı gerektirmektedir.

Genel Özet ve Sonuçlar

Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nin 2025 yılı ilk yarısına ilişkin tüketim verileri verimlilik açısından karışık ancak genel olarak olumlu bir tablo ortaya koymaktadır. HOSAB'ın enerji ve potansiyel olarak su tüketim modellerini optimize etmede ilerleme kaydettiği görülmektedir.