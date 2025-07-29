GÖKSEL BAŞARAN – ÖZEL HABER

IDEF’2025’e katılan Bursalı firmalar, yerli ve milli savunma sanayii hamlesine katkı sağlamak amacıyla fuarda yerini aldı. Fuara katılan Bursalı firmaların yetkilileri, "Yeni nesil savunma sistemlerimizle hem yerli ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamayı hem de ihracatta rekabet gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" dedi. Bursa’nın otomotiv ve makine sektöründeki gücünün savunma sanayisine yansıdığını belirten firma temsilcileri, "Bursa, Türkiye’nin savunma üssü olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirildi.

44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergiledi. Bu yıl ana alan İstanbul Fuar Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi olmak üzere 4 lokasyonda etkinlikler yapıldı. Fuarın deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, sabit ve döner kanatlı platformlar, insansız su-üstü ve su-altı araçları (İSA) ve komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri yer aldı. Yerli SİDA (Silahlı İnsansız Deniz Araçları), Ataköy Marina'da yerini aldı.

İbrahim Burkay

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı

Bursa, stratejik dönüşümde merkez şehirlerden biri

Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği başarının ardında güçlü irade, vizyoner projeler ve özel sektörün dinamizmi var. Türk savunma sanayii, 11 milyar doları aşan ihracatla dünya sıralamasında ilk 11’e girdi. Bu hedeflere ve sektörün gelişimine baktığımızda hedef bu başarıyı ilk 5’e taşımaktır. Türkiye bu alandaki hedefine hızlı adımlarla ilerlemekte. Biz de Bursa olarak sahip olduğumuz üretim gücümüzü stratejik alanlara adapte etmeyi istiyoruz.

BTSO öncülüğünde kurulan BASDEC’in savunma sanayii projelerinde aktif rol alıyor. 2013 yılında BTSO’da göreve geldiğimizde Bursa’nın sadece mevcut sanayi gücünü değil, geleceğin stratejik sektörlerindeki yerini de planlamaya başladık. Uzay, havacılık ve savunma bu alanların başında geliyordu. Bu vizyonla BASDEC’i kurduk. Bugün geldiğimiz noktada Bursa, bu dönüşümde merkez şehirlerden biri hâline geldi.

Fuarda yer alan firmaların birçok yeni sözleşme ve iş birliğine imza attı. BTSO’nun stratejik sektörlere dönük kümelenme modeliyle birlikte fuarcılık alanında da güçlü bir kurumsal yapı oluşturdu. KFA Fuarcılık’ın bu vizyonun önemli bir parçası. Bir şeyi üretmek kadar, onu doğru anlatmak ve doğru platformlarda sunmak da önemli. KFA’yı bu vizyonla kurduk. Türkiye’nin gerçek üreticilerini dünya piyasalarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz.

Erol Özkayan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı

Savunma sanayisine yönelik katkılarımız devam edecek

IDEF 2025 bizim için yalnızca bir fuar değil, Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi dünyaya gösterebileceğimiz bir platformdur. 60 yıllık mühendislik birikimimizle geliştirdiğimiz yerli ve milli sistemleri, ulusal ve uluslararası savunma sanayii temsilcileriyle buluşturmayı, iş birliklerini geliştirmeyi ve ihracat potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz.

IDEF 2025’te, çift ve tek namlulu THUNDERBOLT 40/70 mm deniz toplarımız, SM-81 KESKİN kamalı havan sistemimiz, yüksek güçlü askeri tip lazerlerimiz, FBG sensör teknolojilerimiz ve ENAVISION serisi metal 3D yazıcılarımız başta olmak üzere savunma sanayiine yönelik ileri çözümlerimizi tanıtacağız. Özellikle THUNDERBOLT çift namlulu milli deniz topumuzun ilk mühimmat atış testlerini başarıyla tamamladıktan hemen sonra sergileniyor olması dikkat çekmektedir.

Savunma sanayimizin kritik ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamak, ithalat bağımlılığını azaltmak ve Türkiye’yi bu alanda bölgesel bir teknoloji üssü haline getirmek başlıca hedeflerimizdir. Önümüzdeki dönemde lazer silahları için geliştirdiğimiz askeri rezonatörlerin güç kapasitelerini artırmak, otonom ve yapay zekâ destekli savunma sistemleri geliştirmek ve NATO ile müttefik ülkelere ihracatı büyütmek önceliklerimiz arasındadır. Ayrıca milli deniz topumuzun farklı varyasyonları üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Özellikle hücum botları gibi daha küçük deniz araçlarında kullanılabilecek, tek namlulu, hafif ve kolay entegrasyona sahip bir model üzerinde Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir sonraki aşamada ise bu sistemi tekerlekli ve/veya paletli kara araçlarına entegre etmeyi planlıyoruz.

Bursa, güçlü sanayi altyapısı ve yetişmiş insan kaynağıyla Türkiye’nin savunma sanayiinde stratejik bir merkezidir. Kentteki köklü üretim kültürü, savunma projelerine hız ve esneklik kazandırıyor. Biz de Bursa’dan çıkan bir firma olarak, bu potansiyeli yüksek teknoloji ürünleriyle küresel ölçekte değerlendirmekten gurur duyuyoruz.

Bursa, makineden otomotive kadar birçok sektöre de olduğu gibi savunma sanayisinde de yerlilik oranını artıran projelerin merkezinde yer almaktadır. Ermaksan olarak Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirdiğimiz çift ve tek namlulu deniz topları, Türkiye’nin lazer silahı projelerinde kullanılan yüksek güçlü lazer sistemlerimiz ve 3D yazıcı teknolojilerimiz ve bu teknolojilerle sektörün ihtiyaç duyduğu kritik bileşenlerin üretimi, Bursa’nın ülke savunmasına sağladığı somut katkının en önemli örneklerindendir.

Ufuk Erdoğan

Erbab&Comit Genel Müdürü

Geleceğin akıllı savunma teknolojilerinde imzamız olacak

IDEF 2025’te sadece bir katılımcı değil, oyun değiştirici olarak yer alıyoruz. Amacımız; Erbab Otomat’ın iştiraki olan COMİT’in özgün mühendislik vizyonunu, geleceğin savunma teknolojilerine yön verecek çözümlerle sahaya taşımak. Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesinde aktif rol aldığımızı tüm dünyaya göstermek için buradayız!

IDEF 2025’te, COMİT olarak sektöre damga vuran yenilikçi çözümlerimizi sergiliyoruz. Bunların en dikkat çekenlerinden biri, dünyanın en hafif mayın dedektörü. Daha önce farklı organizasyonlarda tanıtılmış olsa da bu üstün teknolojili ürün, fuarda savunma profesyonellerinden hâlâ büyük ilgi görüyor. Sahada görev yapan personelin hareket kabiliyetini artıran ergonomik yapısı, yüksek algılama hassasiyeti ve zorlu arazi koşullarında bile güven veren performansıyla, bu dedektör sınıfında ezber bozuyor.

Buna ek olarak; COMİT olarak Ar-Ge gücümüzü sahaya yansıtan pek çok çalışmayı sürdürüyoruz. Yapay zekâ destekli test ve doğrulama sistemlerinden, otonom kara araçlarına entegre edilecek gelişmiş kontrol ünitelerine kadar birçok projede önemli mesafe kat ettik.

Ancak söyleyebileceklerimiz bununla sınırlı değil. Henüz kamuoyuna açıklanmamış, geliştirme süreci gizlilikle yürütülen bazı kritik projelerimiz de var. Özellikle yüksek çevresel dayanım gerektiren sahalarda kullanılacak özel sistemler ve güvenli haberleşmeye yönelik ileri teknolojiler üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz.

Fuarda sergilediklerimiz sadece görünen kısmı. Yakında savunma sanayii, COMİT imzalı çok daha büyük sürprizlerle tanışacak.

Hedefimiz net: Türkiye’nin savunma sanayiinde sadece kullanıcı değil, teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olmasına katkı sağlamak. COMİT olarak; yüksek mühendislik gücümüz, hızlı prototipleme kabiliyetimiz ve çevik üretim altyapımızla platform bağımsız, entegre sistem çözümleri geliştiriyoruz. Geleceğin akıllı savunma teknolojilerinde COMİT imzası olacak!

Bursa, artık sadece otomotivin değil, savunma teknolojilerinin de başkenti olmaya aday. Yüksek teknolojili üretim kabiliyeti, kalifiye insan kaynağı ve girişimcilik ruhuyla Bursa, Türkiye’nin savunma ekosisteminin yükselen yıldızıdır. Biz de bu yükselişte öncü rol oynamaktan büyük gurur duyuyoruz.

Bursa, yerli ve milli üretimde sadece destekçi değil, lokomotiftir. Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı yolculuğunda; güçlü sanayi altyapısı, Ar-Ge merkezleri ve yenilikçi firmalarıyla Bursa’nın katkısı hayati. COMİT olarak bu vizyonun tam merkezindeyiz. Geliştirdiğimiz her ürün, bu toprakların mühendisliğiyle, bu ülkenin geleceğine hizmet ediyor.

Tevfik Sayar

Nevpa Şirketler Grubu YKÜ

Yerli üretimle savunma sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz

IDEF 2025’e katılım amacımız, uzun yıllardır farklı ülkelere proje bazlı olarak üretimini yaptığımız komple askeri personel taşıyıcı araçlarımızı tanıtmaktır. Bu kapsamda, fuarda 4 kişilik Pick-Up tarzı askeri aracımız ve 16 kişilik daha büyük taşıyıcı aracımızı sergiliyoruz.

Bu araçların şasesinden sac ve alüminyum kapaklarına, branda sistemlerine kadar tüm üretimini, Bursa OSB’deki fabrikamızda gerçekleştiriyoruz. Üst yapı projelerimizin küresel pazarda daha fazla tanınması ve önemli bir yer edinmesi de hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Ayrıca, Bursa’mızın savunma sanayisindeki aktif rolünü görmekten büyük gurur duyuyoruz. Bugün IDEF 2025’te Bursa’dan çok sayıda firmanın katılımını görmek sevindirici; önümüzdeki yıllardaki fuarlarda bu sayının daha da artmasını temenni ediyoruz.

Firma olarak ilk kez katıldığımız IDEF 2025’te, proje bazında ürettiğimiz askeri personel taşıyıcı araçların üst yapılarını komple kit halinde sergiledik ve tanıttık. Savunma sanayisinde yerli üretimin çeşitliliğini artırmak ve bu alanda ihracatımızı büyütmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Yerli üretimle savunma sanayisine katkı sağlamaya ve global pazarda Türkiye’yi temsil etmeye devam edeceğiz.

Bursa, Türkiye’nin sanayi ve üretim üssü olarak savunma sanayisinde de kritik bir rol oynamaktadır. Otomotiv, makine ve metal sanayisindeki güçlü altyapısıyla, savunma sektörüne yüksek teknolojili, nitelikli ve yerli çözümler sunmaktadır. Özellikle zırhlı araçlar, askeri taşıyıcı sistemler, elektronik harp ve savunma ekipmanları gibi alanlarda üretim kabiliyetiyle öne çıkmaktadır.

Bursa, sahip olduğu sanayi kültürü, nitelikli iş gücü ve Ar-Ge yatırımlarıyla savunma sanayisinde yerli ve milli üretimin önemli bir merkezi haline gelmiştir. Gelecekte de savunma teknolojilerinde daha fazla katma değerli ürünle Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.

Selçuk Sünnetçioğlu

Ons Havacılık Genel Müdürü

Sektörde fark yaratan bir teknoloji firmasıyız

ONS Havacılık olarak IDEF 2025’te, özellikle iniş takımları ve montaj ekipmanları konusundaki mühendislik ve üretim yetkinliklerimizi öne çıkardık. Bu alandaki yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetimiz, kalite standartlarımız ve proje yönetimi anlayışımızla; sadece bir alt yüklenici değil, her aşamada güvenilir bir çözüm ortağı ve stratejik iş birliği partneri olduğumuzu tüm paydaşlarımıza göstermeyi hedefledik.

Özellikle iniş takımları ve montaj ekipmanlarındaki yetkinliğimizi tüm paydaşlarımıza anlatarak büyük projelerin ONS Havacılık ile kolaylıkla başarılabileceğini, müşteri-alt yüklenici ilişkisinden çok projelerde partner ve çözüm ortağı kavramıyla yaklaşımımızı sergiledik.

Fuarda sunduğumuz ürün görselleri ve çözümler önerileri:

· İniş Takımı Yapısal Bileşenleri ve Hassas Mekanik Parçaların imalatı,

· Montaj Hatları ve Uçak Parçası Yerleştirme Ekipmanlarının anahtar teslim proje olarak sunumu,

· Test ve Entegrasyon Destek Sistemleri ile sahada çözüm sunma,

Tüm bu alanlardaki yetkinliğimizle, büyük ve karmaşık projelerin ONS Havacılık ile daha hızlı, güvenli ve sürdürülebilir şekilde hayata geçirilebileceğini ortaya koyuyoruz.

Önce yerli ve milli kapsamında ülkemizin ihtiyaçlarına tam cevap verebilecek yapıya bürünerek bu uzun yolda ülkemizin ihtiyaçlarına yardımcı olmak. Sonrasında yurtdışında markamızı bilinirliğini artırarak ülke ihracatına katkıda bulunmaktır. Hem SSB ürünleri üretmek hem de kendi ürünlerimizle uluslararası sektörde yerimiz almak.

ONS Havacılık olarak savunma sanayiindeki temel hedefimiz, öncelikle yerli ve milli üretim gücümüzü artırarak ülkemizin ihtiyaçlarına eksiksiz cevap verebilecek bir yetkinliğe ulaşmaktır.

Bu doğrultuda:

· Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve bağlı kurumlara yönelik ihtiyaçları karşılamak,

· Mühendislik ve üretim altyapımızı sürekli geliştirerek milli projelerde aktif rol almayı hedefliyoruz.

Uzun vadede ise, yerli başarılarımızı küresel pazarlara taşıyarak:

· ONS Havacılık markasının uluslararası bilinirliğini artırmak,

· Kendi geliştirdiğimiz özgün ürünlerle global savunma sektöründe rekabetçi bir konum edinmek ve

· Türkiye’nin savunma sanayii ihracatına katkı sunmak temel vizyonlarımız arasında yer almaktadır.

ONS Havacılık; hem SSB projelerinde güvenilir bir üretici, hem de kendi ürün ailesiyle sektörde fark yaratan bir teknoloji firması olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir.

Bursa, Türkiye’de otomotiv ve tekstil kenti olarak görülse de Savunma Sanayisi bakış açısını kavramış, hassas imalat yapabilen firma sayısı her geçen gün artırmaktadır. Bu artışla birlikte ana üreticilerin dikkatini çekerek birçok yeni projenin Bursa’ya gelmesine sebep olmaktadır. Bu bakış açısının kazanımında BTSO’nun ve BASDEC’in katkılayı yatsınamaz.

BASDEC ile birlikte Bursalı firmalar olarak ortak katılım sağladığımız IDEF 2025’e alttaki vizyonla katılım gerçekleştirdik;

1. Şirketimizin savunma ve havacılık sektöründeki yetkinliklerini yerli ve yabancı paydaşlara tanıtmak.

2. Markamızın bilinirliğini artırmak ve ONS Havacılık’ı küresel ölçekte konumlandırmak.

3. Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör temsilcileriyle iş birliği fırsatlarını değerlendirmek.

4. Potansiyel müşterilerle doğrudan temas kurarak yeni projelerin temellerini atmak.

5. Savunma sanayindeki güncel gelişmeleri, teknolojik trendleri yerinde gözlemlemek.

6. Stratejik ortaklıklar için karar vericilere ulaşmak.

Emel Özkan Taşyakan

BKM Teknoloji YKÜ

Amortisör ve damper ürünlerimiz ile sönümleme sistemlerimizi tanıttık

Havacılık ve savunma alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve ürünlerimizi sergileyerek firmamızı uluslararası platformlarda tanıtmak için bu yıl IDEF’e katıldık. Hassas mekanik parçalarımızı, havacılık sektöründe onaylı amortisör ve damper ürünlerimiz ile sönümleme sistemlerimizi tanıtma fırsatı bulduk. Kendi ürünlerimizin yanı sıra yerli taktik tekerlekli araçlarda kullanılan KALLER hidropnömatik süspansiyon ürünümüzü sergiledik.

IDEF 2025’te yine bir ilk olarak TRIBORING ürünlerimizi sergileyerek yeni kullanım alanları üzerine potansiyel müşteriler ile görüşmeler sağladık.

Yakın zamanda imzalayacağımız seri üretim sözleşmeleri ile uzun yıllardır hem prototip hem de ön seri fazlarındaki sönümleme sistemlerimizi hava platformlarına yerli olarak sunmayı hedefliyoruz.

Tekstil, Otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektöründe kendini ispatlamış olan firmalarımızın havacılık ve savunma alanında da oldukça değerli işler yaptığını gözlemledik. Seri üretim mantığını bilen ve kaliteye önem veren firmalarımızın ekosistemdeki yerini her geçen gün sağlamlaştırdığını görmek heyecan verici. Gelecekteki seri üretim projelerinde hak ettiğimiz yeri almak ve sürdürülebilir bir gelecek inşaa etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Faruk Onan

Erfa Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Fuar bizim adımıza verimli geçti

IDEF Fuarı bu sene gayet güzel ve verimli geçti. Umduğumuzdan daha güzel bir etkinlik oldu. Yurt dışından önemli heyetleri ağırladık. Güzel sözleşmeler imzaladık. BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın sektörümüz için verdiği çabanın farkındayız. KFA Fuarcılık’a teşekkür ediyoruz.