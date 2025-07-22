IDEF’ 2025 17’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı T.C. Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde icra edilecektir.

IDEF, savunma sanayiinin en kapsamlı platformlarından biridir. Kara, deniz, havacılık, uzay, ulaşım, güvenlik, lojistik ve levazım alanlarında geniş bir yelpazede ürün ve çözümler sunan fuar, dünya çapında önemli savunma kuruluşları, endüstriyel liderler, askeri personel ve savunma teknolojileriyle ilgilenen tüm profesyoneller için önemli bir buluşma noktasıdır.



Savunma ve güvenlik teknolojilerinin önde gelen etkinliklerinden biri olan bu organizasyonda ana muharebe tanklarından, hava savunma sistemlerine; askeri tıp ekipmanlarından, güvenlik ihbar ve ikaz sistemlerine kadar geniş bir kapsamda ürün ve hizmetler sergilenmektedir. Her iki yılda bir, binlerce ziyaretçi, son teknoloji ürünlerini keşfetmek, sektördeki yenilikleri takip etmek ve iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere IDEF'e katılmaktadır. Fuar, savunma sanayii alanında güncel ve geleceğe yönelik yenilikleri bir araya getirerek sektör profesyonellerine ve ziyaretçilere geniş bir bakış açısı sunmaktadır.

Dünya'nın her noktasından devlet ve özel sektör yetkililerinin katıldığı, yeni ürün ve teknolojilerin ilgilileriyle buluştuğu IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 2023 yılında 54 ülkeden 1461 katılımcı firmayı ve 107 ülkeden 94.198 profesyonel ziyaretçiyi ağırlamıştı. Katılımcılar ve ziyaretçilerin yanı sıra 78 ülkeden ve 3 uluslararası kuruluştan 187 heyetin ağırlandığı fuarda, 141 imza töreniyle ulusal ve uluslararası sözleşmelere imza atıldı. 2025 yılında da her coğrafyadan katılımcı ve profesyonel ziyaretçiyi buluşturmayı hedefleyen fuar, önümüzdeki yıl için hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünyadaki savunma sanayii fuarları arasında prestijli konumunu koruyan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 2025 yılında da tecrübe ve başarılarını yeni konseptleriyle birleştirmeyi hedefliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılar ve profesyonel ziyaretçiler, büyük bir heyecanla IDEF 25 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı bekliyor.

Fuara Katılan Bursa firmaları

ASİL ÇELİK BASDEC B-PLAS CADEM DİGİTAL YAZILIM COMIT MÜHENDİSLİK COOLTEAM COŞKUNÖZ HAVACILIK ENVORA ARGE MÜHENDİSLİK ERBAB OTOMAT ERFA TORNA MAKİNA ERMAKSAN ETKA-D OTOMOTİV MİLLA OTOMOTİV NEVPA OTOMOTİV ONS HAVACILIK POLİGON MÜHENDİSLİK VOLBER KALIP

*Liste alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.