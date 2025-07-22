Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında gerçekleşti. Vatandaşları tekrar su tasarrufuna çağıran Başkan Mustafa Bozbey, “Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 40, Nilüfer Barajı’nda ise yüzde 31’dir. Bu da 50-55 günlük suyumuz var demektir. Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmanın sonuna doğru geliyoruz. 1 Eylül’de yapacağımız by-pass projemizle birlikte Doburca Arıtma Tesisleri’ne günlük 100 ile 120 bin metreküp suyu aktarmış olacağız. O zaman nefes almaya başlayacağız. İnsanlarımızın susuz kalmaması için büyük bir çalışma yapıyoruz” dedi.

“BURULAŞ’a 380 milyon lira aktardık”

Önümüzdeki günlerde Anne Kart uygulamasının başlayacağının müjdesini veren Başkan Bozbey, abonman kartlarla ilgili yapılan eleştirilere de saygı duyduğunu dile getirdi. Amaçlarının fiyatları artırmak veya insanları zora sokmak olmadığını söyleyen Başkan Bozbey, “Birinci önceliğimiz, kurumları sürdürülebilir kılmaktır. Geçen ay sadece BURULAŞ’a, belediye bütçesinden zamlarla birlikte 380 milyon lira aktardık. Yine 150 milyon lira da BUSKİ’ye aktardık. Kurumlar kazanç kapısı değildir. Hizmet alanıdır, doğru. Ama kurumları sürdürülebilir kılmak, gelecek için yatırımlarını yapabilmesini sağlamak hepimizin önceliğidir” dedi.

“Kurumların yaşaması için sorumluluk almamız lazım”

BUSKİ gibi bir kurumun batmasını veya BURULAŞ’ın iş üretemez, halk otobüslerine para ödeyemez duruma gelmesini hiç kimsenin kabul etmeyeceğini anlatan Başkan Bozbey, “Bu düzenlemelerde makul düşünmemiz lazım. Neticede bizler gelip geçiciyiz. Bizden sonra da bu kurumların yaşaması için bizim sorumluluk almamız lazım. Kurumları batırarak değil tam tersine kurumları ayakta tutarak bunları sağlamamız lazım” diye konuştu.