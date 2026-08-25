Farklı mühendislik disiplinlerinden üniversite öğrencileri, TEKNOFEST Mavi Vatan'da geliştirdikleri otonom su altı roketleriyle Türkiye'nin savunma sanayisinde yeni teknolojiler üretme hedefiyle yarıştı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Gaziantep Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Yerlikaya ile Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Yasin Efe Kul, takımlarıyla yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştıkları su altı roket projelerini TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergiledi.

Yerlikaya, takım arkadaşlarıyla projeleri üzerinde bir yıldır çalıştıklarını belirterek, roketin elektronik sisteminde kendi tasarladıkları özgün devre kartını kullandıklarını söyledi. Kartın tasarımından baskısına kadar sürecin tamamını kendilerinin yürüttüğünü aktaran Yerlikaya, "Her şeyimizi kendimiz yaptık. Kendi çizdiğimiz kartı oluşturduk. Bütün baskılarını kartımıza aktardık ve herhangi bir kablolama olmadan devre kartımızı oluşturduk. Tamamen yerli imkanlarla kendimize özgü şekilde yaptık" dedi. Yerlikaya, su altı roket yarışmasını tercih etmelerinin nedeninin alanın yeni gelişiyor olması olduğunu dile getirerek, ROKETSAN'ın yarışmalarını takip ettiklerini ve su altı teknolojilerinin kendileri için ilgi çekici olduğunu ifade etti. Mühendislik öğrencilerinin teorik bilgilerin yanında kart tasarımı ve lehim gibi uygulamalı alanlarda da kendilerini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, TEKNOFEST'in gençlere bu açıdan önemli imkanlar sunduğunu kaydetti. Çocukluğundan beri mühendis olmayı istediğini anlatan İsmail Yerlikaya, bir şeyler üretmekten ve ortaya yeni ürünler çıkarmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Ülkemiz adına bir adım atmak istedik”

Bursa Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Yasin Efe Kul da 15 öğrenci ve bir danışmandan oluşan ekiplerinin makine, elektrik-elektronik ve yapay zeka mühendisliği gibi farklı disiplinlerden öğrencileri bir araya getirdiğini anlattı. ROKETSAN tarafından düzenlenen su altı roket yarışmasına katıldıklarını belirten Kul, "Torpido formunda, otonom hareket yapabilen, içerisinde barındırdığı model roketi ateşleme görevini gerçekleştirebilen bir araç yaptık" dedi.

Yasin Efe Kul, kendilerinde su altı roketi yapma fikrinin ortaya çıkışına ilişkin, "Yeni yeni gelişen bir alan burası. Çok fazla gelişmeye açık bir alan. Üzerinde çalışan çok fazla firma sayısı da yok dünya genelinde. O yüzden biz de ülkemiz adına burada bir adım atmak istedik gençler olarak” diye konuştu.