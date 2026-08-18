Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerini üst üste 5'inci kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. Açıklanan listeye göre Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında art arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. 2025 vergilendirme döneminde Selçuk Bayraktar 2 milyar 991 milyon 536 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 502 milyon 27 bin lira gelir vergisi beyan etti. İki yöneticinin ödediği toplam gelir vergisi 5 milyar 493,6 milyon lirayı buldu. Baykar yöneticilerinin 2021'den bu yana ödediği vergi tutarında yaşanan yaklaşık 18 katlık artışta şirketin ihracat odaklı büyüme modeli belirleyici oldu.

Öz kaynakla büyüme modeli

Kuruluşundan bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, devletten nakit teşvik, hibe veya sipariş garantisi almadan faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, aynı zamanda kuruluşundan bugüne banka kredisi dahi kullanmadan AR-GE ve üretim süreçlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek finanse ediyor. Gelecek vizyonunu uzay teknolojileri dahil yüksek teknolojinin yeni alanlarına yönelten firma, 2003 yılında başlayan AR-GE yolculuğundan bu yana elde ettiği toplam gelirin yaklaşık yüzde 90'ını ihracattan sağladı. S

avunma ve havacılık sektöründe son 5 yılın ihracat lideri olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 ülkeyle olmak üzere toplamda 39 ülkeyle tedarik sözleşmesi imzaladı. 2021'de 664 milyon dolar olan ihracatını 2025 yılında 2,2 milyar dolara ulaştıran firma, küresel SİHA pazarındaki liderliğini pekiştirirken yurt içi ve dışı iştirakleriyle 8 bin 500'den fazla personele de istihdam sağlıyor.

Gelir vergisinde ilk üç

2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla gelir vergisi beyan eden mükellefler listesinin üçüncü sırasında 830 milyon 795 bin lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç bulunuyor. Listenin dördüncü sırasında 676 milyon 261 bin lirayla Mehmet Sinan Tara yer alırken; yedinci sırada 557 milyon 655 bin lirayla Erman Ilıcak, dokuzuncu sırada 448 milyon 694 bin lirayla Mehmet Cengiz ve onuncu sırada 430 milyon 317 bin lirayla Ceyda Lale Tara yer aldı.

Listenin 5, 6 ve 8'inci sırasındaki mükellefler ise isimlerinin açıklanmasını istemedi. Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5 milyon 586 bin 760 mükellef tarafından beyanname verilirken, bu beyannameler üzerinden 710 milyar 565 milyon lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 78 isimle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u 10 mükellefle Ankara ve 3 mükellefle İzmir izledi. Ayrıca Türkiye genelindeki ilk 100 gelir vergisi mükellefinden 78'i isminin açıklanmasını istemedi.

Kurumlar vergisi şampiyonu

Türkiye genelinde 2025 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 215 bin 24 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi ve bu tutar üzerinden 1 trilyon 614 milyar 791 milyon lira kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 kurumun illere göre dağılımında ilk sırada 80 mükellefle yine İstanbul yer aldı. Kurumlar vergisi listesinin birinci sırasında 70 milyar 394 milyon 682 bin lira vergi tahakkuku ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ yer buldu. Üçüncü sırada 22 milyar 908 milyon lirayla Türkiye Vakıflar Bankası, dördüncü sırada ise 20 milyar 77 milyon lirayla Türkiye Garanti Bankası AŞ öne çıktı. İkinci ve beşinci sırada yer alan kurumlar ise isimlerinin açıklanmasını istemedi.

QNB Bank, LC Waikiki, Emin Evim, Citibank ve Allianz Sigorta da ilk 10'da yer alan diğer kurumlar oldu. Listede bankacılığın yanı sıra giyim, sigorta, telekomünikasyon, savunma sanayi, elektrik ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler öne çıkarken, ilk 100'e giren kurumlardan 36'sı isminin açıklanmasını istemedi.