BURAK TAŞ

Türkiye'nin sanayi ve ihracat merkezlerinden Bursa, serbest bölge performansıyla 2026 yılına damga vurdu. Ticaret Bakanlığı’ndan derlenen verilere göre Bursa Serbest Bölgesi'nin ihracatı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak 1 milyar 25 milyon dolara ulaştı. Bu sonuç, bölgenin ilk altı ay sonunda ilk kez 1 milyar dolar seviyesini aşmasını sağladı. Bu performans yalnızca Bursa açısından değil, Türkiye serbest bölgeleri açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Aynı dönemde 19 serbest bölgenin toplam ihracatı yüzde 6,2 artışla 6,6 milyar dolara yükselerek tarihinin en yüksek ilk altı aylık ihracatına ulaştı.

Üretim gücü ihracata yansıdı

Bursa Serbest Bölgesi, sadece ihracat rakamlarıyla değil, üretim odaklı yapısıyla da Türkiye'nin rekabet gücüne katkı sağlayan merkezlerden biri olmayı sürdürüyor. Serbest bölgelerde gerçekleştirilen ihracatın önemli bölümünü orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünleri oluşturuyor.

2026'nın ilk yarısında bu ürünlerin toplam ihracattaki payı yüzde 58,9'a yükseldi. Bu oran, serbest bölgelerin Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim hedeflerine sağladığı katkıyı ortaya koyuyor. Bursa Serbest Bölgesi'nin özellikle otomotiv yan sanayi, makine imalatı ve metal işleme sektörlerindeki güçlü üretim altyapısı, bu başarıda belirleyici rol oynuyor.

İstihdamda güçlü yapı

2026 yılının ilk yarısı itibarıyla Türkiye'deki 19 serbest bölgede bin 942 firma faaliyet gösterirken doğrudan istihdam 86 bin 909 kişiye ulaştı. Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam ruhsatlar içindeki payı yüzde 44,6'ya yükseldi. 2025 yılı sonu verilerine göre ise Bursa Serbest Bölgesi yaklaşık 12 bin 967 kişiye doğrudan istihdam sağladı ve Türkiye'nin en büyük serbest bölge istihdam merkezlerinden biri oldu.

2025’in ardından yeni rekor

Bursa Serbest Bölgesi, 2025 yılında da başarılı bir performans sergileyerek ihracatını yüzde 12,5 artırmış ve yıllık 1,67 milyar dolara ulaştırmıştı. Aynı yıl Türkiye'deki serbest bölgelerin toplam ihracatı yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolara yükselmiş, toplam ticaret hacmi ise 28,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2026'nın ilk yarısında yakalanan yüzde 33'lük büyüme, Bursa'nın bu ivmeyi daha da güçlendirdiğini ortaya koyuyor.

Yeni yatırımlar büyümeyi destekliyor

Sanayiciler, bölgedeki yeni yatırımların, kapasite artırımlarının ve teknoloji odaklı üretim projelerinin ihracata olumlu yansıdığını ifade ediyor. Elektrikli araçlar, otomotiv yan sanayi, makine ekipmanları ve ileri imalat alanlarındaki yatırımların önümüzdeki dönemde Bursa Serbest Bölgesi'nin ihracat performansını daha da yukarı taşıması bekleniyor.