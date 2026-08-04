1986 yılında Bursa'nın ilk rulo etiket üreticilerinden biri olarak kurulan şirket, bugün Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki modern tesisinde gıda, otomotiv, tekstil, kozmetik, kimya ve temizlik başta olmak üzere birçok sektöre etiket çözümleri sunuyor. Sektördeki dönüşüme teknoloji yatırımlarıyla ayak uydurduklarını belirten BYB Etiket Yönetim Kurulu Başkanı Lamia Eren Olduk, üretim altyapılarını tamamen yenileyerek daha güçlü bir yapıya kavuştuklarını söyledi. Olduk, “Bursa'nın ilk rulo etiket üreticilerinden biriyiz. 1986 yılında kurulduk ve sektörümüzde öncü firmalar arasında yer alıyoruz. Yaklaşık 40 yıllık tecrübemizle bugün 52 kişilik ekibimizle üretimimizi sürdürüyoruz. 2020 yılında önemli bir dönüşüm gerçekleştirerek tüm makine parkurumuzu yeniledik. Eski tesisimizden Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yeni fabrikamıza taşındık. Bugün 5 bin 500 metrekare kapalı, bin 500 metrekare açık alan olmak üzere toplamda 7 bin metrekare alana sahip modern tesisimizde faaliyet gösteriyoruz” dedi.

Her sektöre üretim yapıyor

Etiket sektörünün hemen her üretim koluyla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Olduk, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirdiklerini ifade etti. Olduk, “Gıda sektöründen otomotive, tekstilden kozmetiğe, deterjan ve kimya sanayinden içecek sektörüne kadar çok geniş bir müşteri portföyüne sahibiz. Özellikle gıda sektöründe ürün çeşitliliği ve üretim sirkülasyonu çok yüksek olduğu için etiket ihtiyacı da sürekli devam ediyor. Yaz aylarında ise su ve içecek sektöründeki hareketlilik nedeniyle su etiketi üretimimiz önemli ölçüde artıyor. Mevsimlere göre ürün grupları değişse de üretimimiz yıl boyunca kesintisiz devam ediyor” şeklinde konuştu.

Teknoloji yatırımlarıyla büyüyor

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Lamia Eren Olduk, yenilenen makine parkurunun hem üretim kalitesini hem de verimliliği artırdığını söyledi. Olduk, “Etiket sektöründe kalite, hız ve baskı teknolojisi büyük önem taşıyor. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz yatırımla tüm üretim altyapımızı yeniledik. Modern makinelerimiz sayesinde müşterilerimize daha kaliteli, daha hızlı ve daha esnek çözümler sunabiliyoruz. Teknolojiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Maliyet baskısı her geçen gün artıyor”

Sektörün son dönemde ciddi maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldığını dile getiren Olduk, özellikle işçilik giderlerindeki artışın üreticileri zorladığını belirtti. Lamia Eren Olduk, şunları söyledi: “Sektörümüz şu anda oldukça zor bir dönemden geçiyor. Maliyetler her sektörde olduğu gibi bizde de ciddi şekilde arttı. Özellikle iş gücü maliyetlerindeki yükseliş, beklediğimizin çok üzerinde gerçekleşti. Bunun yanında elektrik, akaryakıt ve diğer üretim giderlerindeki artışlar da maliyetlerimizi önemli ölçüde yükseltiyor. Ancak bu artışları aynı oranda ürün fiyatlarımıza yansıtamıyoruz.”

"En büyük sorun nitelikli personel eksikliği"

Üretim yapan firmaların en önemli problemlerinden birinin nitelikli çalışan bulmak olduğunu ifade eden Olduk, "Bugün yaşadığımız en büyük sıkıntı mavi yakalı çalışan bulabilmek. Özellikle etiket üretimi gibi teknik bilgi gerektiren alanlarda yetişmiş personel bulmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Meslek liselerinin eski gücünde olmaması ve sektöre yeterli sayıda genç kazandırılamaması bu sorunu büyütüyor. Üretimin sürdürülebilirliği açısından nitelikli iş gücünün artırılması büyük önem taşıyor” dedi.

Kaliteli üretim ve müşteri memnuniyeti ön planda

Kurulduğu günden bu yana kalite odaklı üretim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Lamia Eren Olduk, "Yaklaşık 40 yıllık bilgi birikimimiz ve teknoloji yatırımlarımızla müşterilerimize güvenilir çözümler sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de kalite standartlarımızdan ödün vermeden, yenilikçi üretim anlayışımızı sürdürerek hem Bursa sanayisine hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.