1965 yılında Bursa'da torna-tesviye atölyesi olarak temelleri atılan Ünver Group, bugün otomotiv yan sanayiinde akışkan transfer sistemleri alanında uzmanlaşmış, ihracat odaklı üretim yapısıyla sektörün önemli oyuncuları arasında yer alıyor. İçten yanmalı ve elektrikli araçlara yönelik kauçuk ve silikon hortumlar, plastik ve metal borular ile termoplastik çözümler üreten şirket, bugün 15 ülkeye ihracat gerçekleştirirken cirosunun yaklaşık yüzde 60'ını dış pazarlardan elde ediyor.

Ünver Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Korgavuş, küresel otomotiv sektöründeki dönüşümü yakından takip ederek yatırımlarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini belirterek, özellikle elektrikli araçlara yönelik üretim altyapısını güçlendirdiklerini söyledi. Otomotiv sektörünün elektrikli araçlarla birlikte önemli bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Korgavuş, şirket olarak bu değişime erken adapte olduklarını söyledi. Elektrikli araçlarda batarya ve termal yönetim sistemlerinin kritik önem kazandığını belirten Korgavuş, Avrupa menşeli tam otomasyonlu plastik ekstrüzyon hattını devreye alarak bu alandaki üretim kabiliyetlerini artırdıklarını ifade etti. Korgavuş, “Elektrikli araçlarla birlikte batarya ve termal yönetim sistemleri çok daha kritik hale geldi. Biz de Ar-Ge ve üretim altyapımızı bu dönüşüme uygun şekilde yapılandırıyoruz. Devreye aldığımız yeni ekstrüzyon hattı, geleceğin otomotiv teknolojilerine yönelik attığımız stratejik adımlardan biri. 2026 yılında elektrikli araç projelerindeki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

15 ülkeye ihracat yapıyor

İki farklı üretim tesisinde yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayan Ünver Group, bugün başta Avrupa olmak üzere 15 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. OEM müşterilerine doğrudan üretim yaptıklarını, aynı zamanda Tier-1 firmalara da tedarik sağladıklarını belirten Korgavuş, esnek üretim yapılarının ve yüksek hacimli seri üretim kabiliyetlerinin global pazarda önemli avantaj sağladığını dile getirdi.