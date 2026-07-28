BURAK TAŞ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) açıkladığı 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi kurulan ve kapanan şirket istatistikleri, Bursa ekonomisindeki girişimcilik dinamizminin sürdüğünü ortaya koydu. Kentte şirket kuruluşları artarken, kapanan şirket sayısındaki gerileme iş dünyasının üretim ve yatırım potansiyelini koruduğunu gösterdi.

2025 yılının ilk altı ayında Bursa'da 1.769 şirket kurulurken, bu sayı 2026'nın aynı döneminde 1.987'ye çıktı. Böylece kentte kurulan şirket sayısı bir yılda 218 artarak yaklaşık yüzde 12,3'lük yükseliş kaydetti. Bursa, bu performansıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın ardından Türkiye'de en fazla şirket kurulan beşinci il oldu. Türkiye genelinde ise yılın ilk yarısında 38 bin 243 şirket kuruldu. Bursa tek başına bu kuruluşların yaklaşık yüzde 5,2'sini oluştururken, sanayi ve üretim altyapısının girişimcilik üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Kapanan şirketler azaldı

Bursa'da dikkat çeken gelişmelerden biri de kapanan şirket sayısındaki düşüş oldu. 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde 451 şirket faaliyetini sonlandırırken, bu sayı 2026'nın aynı döneminde 412'ye geriledi. Yaklaşık yüzde 8,6'lık düşüş, yeni kurulan şirket sayısındaki artışla birlikte değerlendirildiğinde kent ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyan önemli göstergeler arasında yer aldı.

Tasfiye edilen şirket sayısı ise 444'ten 482'ye yükseldi. Bu durum, bazı işletmelerde yeniden yapılanma süreçlerinin devam ettiğini gösterirken, kooperatiflerde farklı bir tablo oluştu. Kurulan kooperatif sayısı 40'tan 31'e inerken, tasfiye edilen kooperatif sayısı 22'den 16'ya, kapanan kooperatif sayısı ise 16'dan 14'e düştü.

Gerçek kişi ticari işletmelerinde ise hareketlilik arttı. Kurulan işletme sayısı 203'ten 249'a yükselirken, kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı 148'den 343'e çıktı.

Yabancı sermayede Bursa ilk dörtte

Bursa, yabancı sermayeli anonim şirket kuruluşlarında Türkiye'nin en güçlü merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. 2026 yılının ilk altı ayında kentte 16 yabancı sermayeli anonim şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 296 milyon 45 bin TL olurken, yabancı ortakların sermaye tutarı 290 milyon 162 bin 300 TL olarak gerçekleşti. Bursa, bu performansıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Türkiye genelinde 4'üncü sırada yer aldı.

Yabancı sermayeli limited şirketlerde ise Bursa 140 şirket ile Türkiye sıralamasında 10'uncu oldu. Bu şirketlerde toplam sermaye 107 milyon 945 bin TL, yabancı sermaye tutarı ise 90 milyon 900 bin TL olarak kaydedildi.

Suriye’den rekor şirket sayısı

Ülke bazındaki dağılım incelendiğinde Bursa'da en fazla şirket kuruluşunun Suriye sermayesiyle gerçekleştiği görüldü. Yılın ilk altı ayında 91 Suriye ortaklı şirket kuruldu. Almanya ve Suudi Arabistan dokuzar şirketle ikinci sırayı paylaşırken, Mısır ve Rusya üçer şirketle listede yer aldı. Çin, ABD, Avusturya, Bulgaristan, Hollanda, Kırgızistan ve Özbekistan'dan ikişer, Irak'tan ise bir şirket kuruluşu gerçekleşti.

Almanya sermayede öne çıktı

Şirket sayısında Suriye ilk sırada yer alırken, sermaye büyüklüğünde Almanya öne çıktı. Alman ortaklı dokuz şirketin toplam sermayesi 13,1 milyon TL, yabancı sermaye tutarı ise 7,4 milyon TL oldu. Hollanda sermayeli iki şirkette toplam 4,5 milyon TL'lik sermayenin tamamının yabancı ortaklardan oluşması dikkat çekti. Rusya Federasyonu ve Kırgızistan da yüksek sermaye tutarlarıyla öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.

Yılın ilk yarısında 147 yabancı şirket

Toplamda Bursa'da yılın ilk yarısında 147 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 54 milyon 45 bin TL, yabancı ortakların sermaye tutarı ise 36 milyon 417 bin 300 TL olarak gerçekleşti. Veriler, Bursa'nın hem yerli girişimcilik hem de uluslararası yatırımcı açısından cazibesini koruduğunu ve üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu.