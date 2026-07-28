BTSO'nun katkılarıyla düzenlenen programda; son bir ayda Q1 yayın yapan akademisyenler, dış kaynaklı proje yürütücüleri ile patent, tasarım veya faydalı model tescili alan araştırmacılar katılım göstererek üniversitenin artan bilimsel performansını ve gelecek hedeflerini değerlendirdi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin hoca başına düşen yayın ortalaması ile yüzde 1 ve yüzde 10’luk dilimdeki nitelikli makale sayılarında önemli bir ivme yakaladığını belirtti. SciVal programı ve Büyük Veri Ofisi’nin çalışmaları sayesinde artık bölüm bazlı akademik kıyaslamalara başladıklarını aktaran Rektör Yılmaz; 2025 yılında 1497 olan toplam yayın sayısının 2026’nın ilk altı ayında 1040’a ulaştığını, yüzde 10’luk dilimdeki yayın sayısının ise şimdiden 233’ü yakaladığını vurguladı. Yılmaz, yıl sonunda hedeflerin yüzde 30 oranında aşılacağını ve Araştırma Üniversiteleri arasında üniversiteler arası iş birliği yayın kategorisindeki liderliğin pekişeceğini ifade etti.

Yayın sayısının artması sevindirici

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise geleneksel hale gelen bu buluşmalara katılımın her geçen dönem artmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yayın niceliğinin yanı sıra nitelik ve kalitenin de üst seviyelere taşınmasının önemine dikkat çeken Kırıştıoğlu, %1’lik ve %10’luk dilimlerdeki yayınların artık sistemli biçimde takip edilebilir konuma geldiğini kaydetti. Nitelikli yayın artışının önümüzdeki süreçte atıf sayılarına da olumlu yansıyacağını belirten Kırıştıoğlu, üniversitenin akademik vizyonuna sundukları özverili katkılardan ötürü araştırmacılara teşekkür etti.

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da akademisyenlerin başarılarını görünür kılmak ve disiplinler arası iletişimi artırmak amacıyla yürüttükleri çalışmaların meyvelerini verdiğini söyledi. YÖK’ün Araştırma Üniversitelerini Scopus üzerinden değerlendirme kararıyla birlikte yayın hacminde belirgin bir artış yaşandığını kaydeden Karaca; yılın ilk altı ayında 447 adet Q1 dereceli yayına ulaşılarak 2025 yılının tamamındaki 463 rakamının neredeyse yakalandığını paylaştı. Karaca, bu başarı tablosuna katkı sunan tüm araştırmacılara teşekkür ederek akademik üretim grafiğini daha da yukarılara taşımayı hedeflediklerini vurguladı.