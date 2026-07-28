BURAK TAŞ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan verilerden derlenen bilgilere göre, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2025" araştırmasında Bursa, sanayideki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda firmayla listede yer alan Bursa, 29 şirketle Türkiye'nin en güçlü üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürdü. Üretimden satışlarda yaklaşık 100 milyar TL'lik hacme ulaşan Bursalı firmalar, 696,7 milyon dolarlık ihracat ve 11 bin 549 kişilik istihdamla kent ekonomisine önemli katkı sağladı.

Üretimden satışlar esas alınarak hazırlanan listede Bursa merkezli firmalar, otomotiv, makine, metal, tekstil, gıda, plastik, çimento ve kimya gibi birçok sektördeki üretim gücüyle dikkat çekti. Liste, Bursa'nın yalnızca otomotivde değil, farklı sektörlerde de güçlü ve sürdürülebilir bir sanayi altyapısına sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bursa'nın İSO İkinci 500 listesinde 29 firmayla temsil edilmesi, üretim kabiliyetini ve rekabet gücünü koruduğunu gösterirken, firmaların ekonomik dalgalanmalara rağmen yatırımlarını ve üretim faaliyetlerini sürdürmesi de dikkat çekti. Özellikle yüksek maliyetler, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve küresel pazarlardaki belirsizliklere rağmen şirketlerin üretim performanslarını koruması sanayinin dayanıklılığını gösterdi.

100 milyar TL'lik üretim hacmi

İSO İkinci 500 listesinde yer alan Bursa firmalarının toplam üretimden satışları yaklaşık 99,8 milyar TL'ye ulaştı. Aynı şirketlerin toplam ihracatı 696,7 milyon dolar olurken, istihdam rakamı ise 11 bin 549 kişi olarak gerçekleşti. Bu veriler, Bursa'nın hem üretim hem de ihracat odaklı büyümesini sürdürdüğünü gösterirken, sanayinin kent ekonomisindeki belirleyici rolünü de bir kez daha tescilledi.

Sanayi kuruluşlarının üretim kapasitelerini artırmaları, yeni pazarlara açılmaları ve ihracatlarını sürdürmeleri, Bursa'nın Türkiye ekonomisindeki stratejik konumunu güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer aldı.

Sıralamada dikkat çeken performans

2025 yılı araştırmasının öne çıkan gelişmelerinden biri de bazı Bursa firmalarının listede önemli yükselişler kaydetmesi oldu. Copa Isı Sistemleri, geçen yıl bulunduğu 450'nci sıradan 298'inci sıraya yükselerek Bursa'nın en dikkat çekici performanslarından birine imza attı.

Çelikform Gestamp Otomotiv, Ermetal Otomotiv, Soma Çimento, Formfleks Otomotiv, Kırpart Otomotiv ve B-Plas da üretimden satışlarını artırarak listede üst sıralara yükselen şirketler arasında yer aldı. Firmaların gösterdiği bu performans, Bursa sanayisinin yalnızca mevcut gücünü korumakla kalmadığını, aynı zamanda büyümesini de sürdürdüğünü ortaya koydu.

Yeni firmalar listede

2026’da Bursa için önemli gelişmelerden biri de yeni şirketlerin İSO İkinci 500 listesine dahil olması oldu. Emin Helal Et ve Gıda A.Ş. ile Presimsan Hidrolik Makine Kalıp Yedek Parça San. ve Tic. A.Ş., ilk kez listeye girerek Bursa'nın temsil gücünü artıran firmalar arasında yer aldı.Yeni firmaların listeye katılması, kent sanayisinin yenilenme kabiliyetini ve farklı sektörlerde büyümesini sürdürdüğünü gösterirken, Bursa'nın yatırım çekme potansiyelini de ortaya koydu.

Sanayide çeşitlilik katkı sağlıyor

İSO İkinci 500 sonuçları, Bursa'nın sadece otomotiv üretimiyle öne çıkan bir kent olmadığını bir kez daha gösterdi. Otomotivin yanı sıra tekstil, makine, metal işleme, plastik, gıda, çimento ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların listede yer alması, üretim çeşitliliğindeki artışın yükseldiğini kanıtladı.Ayrıca farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin üretim kapasitelerini artırması, Bursa sanayisinin olası ekonomik dalgalanmalara karşı daha dirençli bir yapı oluşturmasını sağladı. Bu durum aynı zamanda ihracat pazarlarının çeşitlenmesine ve katma değerli üretimin artmasına da katkı gösterdi.

Bursa üretim üssü konumunda

İSO İkinci 500 araştırmasının sonuçları, Bursa'nın Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden biri olma özelliğini koruduğunu bir kez daha ortaya koydu. Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, finansman maliyetlerindeki artış ve iç piyasadaki yavaşlamaya rağmen Bursalı sanayi kuruluşlarının üretimlerini sürdürmesi, istihdamını koruması ve ihracata katkı sağlaması dikkat çekti.Sanayi temsilcileri, önümüzdeki dönemde teknoloji odaklı yatırımların, dijital dönüşümün, verimlilik artışına yönelik çalışmaların ve katma değerli üretimin Bursa sanayisinin rekabet gücünü daha da artıracağını değerlendiriyor. İSO İkinci 500 listesinde yer alan 29 firma da bu hedef doğrultusunda Bursa'nın üretim, ihracat ve istihdamına katkı sağlamayı sürdürüyor.