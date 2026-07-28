1998 yılından bu yana faaliyet gösteren İntersam Etiket, güçlü makine parkuru ve entegre yönetim sistemleriyle gıda, içecek, kozmetik, kimya, otomotiv, tekstil ve lojistik başta olmak üzere birçok sektöre yüksek katma değerli etiket çözümleri üretiyor. İntersam Etiket Kurucu Ortağı Volkan Tezelli, etiket üretiminde sipariş büyüklüğünden çok doğru teknoloji ve sürdürülebilir kalite anlayışının belirleyici olduğunu vurguladı.

Her iş için doğru baskı teknolojisi

Her sektörün ve her ürünün farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu belirten Tezelli, bu nedenle üretim süreçlerini siparişe özel planladıklarını söyledi. Volkan Tezelli, “Üretimlerimizi en uygun baskı teknolojisiyle gerçekleştiriyoruz. UV flexo, ofset ve serigrafi baskının yanı sıra embos, sıcak ve soğuk yaldız uygulamaları, lak ve özel efekt çözümleriyle müşterilerimizin ürünlerine katma değer kazandırıyoruz. Yapışkanlı ve yapışkansız etiketler ile rulo ve tabaka üretim seçeneklerini aynı çatı altında sunabiliyoruz” dedi.

ERP ve CRM ile üretimde kesintisiz bilgi akışı

Şirketin son dönemde öne çıkan yatırımlarından biri de ERP ve CRM entegrasyonu oldu. İntersam Etiket, sahadan gelen bilgiyi üretim süreçlerine anlık olarak aktarabilen dijital altyapısıyla operasyonlarını daha izlenebilir hale getiriyor. Volkan Tezelli, satış ekiplerinin sahada topladığı tüm verilerin anlık olarak sisteme işlendiğini belirterek şunları söyledi: “Müşteri ziyaretleri, teknik talepler, numune süreçleri, revizyonlar ve yeni projeler doğrudan sistem üzerinden ilgili departmanlara ulaşıyor. Artık bilgi kişiler arasında dolaşmıyor, sistemin içinde dolaşıyor. Bu da hata riskini azaltırken süreçleri hızlandırıyor.”