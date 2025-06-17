Bu stratejik satın alma kapsamında, Özel Sevgi Hastanesi (Nev Balıkesir) ve Özel İzmiryolu Sevgi Hastanesi (Nev Altıeylül) isimleriyle hizmet verecek iki özel hastane, iki imarlı arsa ve 1,5 MW kapasiteli bir güneş enerji santrali (GES) de Nev Sağlık Grubu'nun portföyüne eklendi.

Balıkesir Özel Sevgi Hastanesi, 104 yatak kapasitesi, açık kalp cerrahisi, yoğun bakım üniteleri ve ileri görüntüleme teknolojileriyle biliniyor. Nev Sağlık Grubu, bu hastanelerin altyapısını daha da geliştirerek, Bursa ve Bandırma'daki başarılı iş modelini Balıkesir'e taşıyacak. Amaç, yenilenen teknolojik donanım, uzman kadro ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla bölgenin sağlık standartlarını yükseltmek.

Nev Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Ergin Kopal, bu yatırımın Balıkesir halkına daha modern ve erişilebilir sağlık hizmeti sunma taahhüdü olduğunu belirtti. Kopal, "Balıkesir Türkiye'de çok kıymetli. Bursa'da sağladığımız hasta ve çalışan odaklı sağlık hizmetini buraya taşımak temel amacımız" dedi. Nev Sağlık Grubu CEO'su Dr. Seyhun Yavuz ise bu yatırımın bir bayrak devri olduğunu ve Balıkesir'in değerlerine saygı duyarak kaliteli sağlık hizmetine devam edeceklerini ifade etti.