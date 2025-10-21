Programda konuşan Sistem Global Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu, Türkiye genelinde büyüme odaklı firmalara danışmanlık ve servisler sunduklarını söyledi.

Bursa'da da bunu Anatolia YMM ile beraber yapacaklarını belirten Karslıoğlu, "Amacımız firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak ve globalde özellikle ihracat odaklı, global sermayeye, global yatırıma erişmesini sağlamak. Bunun için bölgedeyiz. Sistem Global şu ana kadar 10 şehirdeydi. Bursa ile 11 oluyor." dedi. Karslıoğlu, Türkiye'deki 73 ilde müşterilerinin bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Sistem Global olarak Türkiye'nin nabzını tutuyor, farklı şehirlerde iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Dünyada da 10 ülkede ofisimiz var. Amacımız Bursa'daki firmalara büyüme odaklı servis ve danışmanlıklar sunmak. Özellikle risk yönetimi, finansmana erişim ve globalleşme konusunda danışmanlıklar, servisler sunacağız. 30 yıllık deneyimimizle Sistem Global olarak, Türkiye'den çıkmış ilk global danışmanlık firması olmak için çalışıyoruz. Bunun adımlarını yavaş yavaş atıyoruz ama Sistem Global ancak Türk şirketleri globalleşirse, globalleşebilir. O yüzden birinci amacımız, firmaları güçlü hale getirip globalde rol oynamalarını sağlamak. Onlarla birlikte biz de global olmak istiyoruz. İnşallah bugünleri göreceğiz." Anatolia YMM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atay da Sistem Global ile yaklaşık 2 senedir bir süreç yönettiklerini ve 1 yıldır da bir ortaklık sürecine girdiklerini aktardı. Sistem Global'in ve Anatolia'nın uzmanlık alanlarını bir araya getirerek Bursa'da katma değerli iş üretmeye çalışacaklarını ifade eden Atay, "Sistem Global'in Türkiye'de ilk AR-GE'yi yapan firma olması, çok kapsamlı teknik konularda yaklaşık 20 yıldır hizmet vermesi bizim için çok değerli. Biz bunları Bursa iş dünyasına nasıl tanıtırız, nasıl aktarırız, diye düşünerek bir yıllık yapılan görüşmeler neticesinde bir araya geldik, ortaklığımızı imza altına aldık. Bunları da sizlere duyurmak istedik." diye konuştu.