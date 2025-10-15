Yoğun katılımın olduğu etkinlik, TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk’ün açılış konuşmasının ardından yeni üyelere rozet takdimi ve üyelerin kendilerini tanıtmasıyla devam etti. TÜMKAD’ın İstanbul ve Eskişehir temsilciliklerinin de yer aldığı buluşma, dernek üyelerine moral ve motivasyon sağladı. Kahvaltının ardından katılımcılar, rehber eşliğinde Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi’ni ve ‘Kantarın Topuzu’ sergisini gezerek keyifli anlar yaşadı. Etkinlik sonrası değerlendirme yapan TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk, “Birlik ve dayanışmamızın en güzel örneklerinden birini yaşadık. Yeni dönem çalışmalarımıza enerji dolu bir başlangıç yaparken, farklı şehirlerden gelen üyelerimizle aynı çatı altında buluşmak bize güç verdi. TÜMKAD olarak kadın mühendislerin sesini daha gür duyurmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. TÜMKAD Kurucu Başkanı Ülfet Öztürk organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Kültür, Sanat ve Etkinlik Komisyonu, Komisyon Başkanı Şule Sağıroğlu ve tüm komisyon üyelerine de ayrıca teşekkür etti.