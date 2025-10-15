Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantı, Yalova ilini tanıtan bir tanıtım filminin gösterimi ile başladı. Toplantının açılış konuşmaları, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Galip Atik ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara hitap eden Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Kuzey Makedonya ve Türkiye’nin güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurguladı. Toplantıyı organize eden YTSO ve Orhangazi TSO’ya teşekkür eden ve yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Manasijevski, “Kuzey Makedonya, birçok nedenden dolayı iş yapmak için avantajlı bir ülkedir. Jeostratejik bir konuma sahiptir, AB üyeliği için aday statüsündedir. Son derece elverişli bir vergi ortamına, sürdürülebilir makroekonomik politikalara ve yatırımlara yönelik mali destek programlarına sahiptir. Hükümeti iş odaklı olup, yatırımcılara gerekli destekleri sunmakta ve iş dünyasına güven vermektedir. Türkiye, son yıllarda Makedonya’nın yedinci büyük ticaret ortağı olarak Makedonyalı üretici firmaların ana tedarikçi zincirlerinden biri olmuştur. Toplam ticaret hacmi ise 1 milyar dolara ulaşmıştır. Stratejik ortağımız olarak Türkiye, Makedonya’daki potansiyeli ve iş yapmanın avantajlarını fark eden çok önemli bir yatırımcıdır” şeklinde konuştu. Büyükelçi Jovan Manasijevski'nin açıklamalarının ardından Kuzey Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Bedzeti ise, yatırım süreçleri ve uygulamalarla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Halil Bedzeti sunumunda Kuzey Makedonya Yatırım Ajansı’nın faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ajansın misyonunu doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek, yerel tedarikçilerle iş birliklerini geliştirmek, şirketin ihtiyaç potansiyellerini arttırmak, bölgesel tüketim ve ticaret üssü haline getirmek olarak özetleyen Halil Bedzeti, “Ajansın temel faaliyet alanları arasında ise yatırım tanıtımları, yatırımcılık hizmetleri, yatırım takibi, ihracat desteği ve yatırımcılar için finansal destek sağlamak vardır” dedi.