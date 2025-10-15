Mustafa Gümüş, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yılının coşkusuyla Podyum Davet’te gerçekleştirilecek olan ödül töreninde bu yıl gazeteci yazar Yılmaz Özdil, AKUT Vakfı Kurucu Başkanı, ünlü dağcı Nasuh Mahruki, Bursalı hayırsever İbrahim Orhan ve eşi Necla Orhan çiftine ödül takdim edileceğini açıkladı. BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, yönetim kurulu üyeleri düzenlenen basın toplantısı ile Cumhuriyet Ödülleri programını ve bu yıl ödül verecekleri isimleri açıkladı. Geçmiş yıllarda ödül verilen isimleri sıralayan bir slayt gösterisi ile başlatılan programda konuşan Mustafa Gümüş, BUMİAD’ın 2009 yılında mühendis ve mimarlardan oluşan, bilimi rehber edinen 30 kişi tarafından, Kurucu Başkan İlker Özaslan’ın öncülüğünde kurulduğunu hatırlattı. Mustafa Gümüş, “Kuruluşumuzdan bu yana, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ sözünü ilke edinerek, Atatürk devrimleri ve cumhuriyet değerleri doğrultusunda çağdaş Türkiye idealine katkı sunmak için çalışıyoruz. Bu anlayışla, 2017 yılından beri sürdürdüğümüz Cumhuriyet ödülleri ile Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen, cumhuriyetimize gönülden bağlı kişi ve kurumları ödüllendiriyoruz” dedi.

“Değerli isimlere ödül verilecek”

BUMİAD’ın takdim ettiği ödüllerin Cumhuriyet sevdasıyla yaşayan, çağdaşlaşmayı görev bilen, bilimi ve sanatı rehber edinen onurlu insanlara duyulan minnetin bir ifadesi olduğunu belirten Mustafa Gümüş, ödül törenlerinin düzenlenmeye başladığı 8 yıldan bu yana Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olarak Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan, yaşatan kurum ve kuruluşlara ödül verdiklerini söyledi.

Bu yıl ödüle layık görülen isimler açıklandı

Bu yıl gerçekleştirilecek olan ödül töreninde yine Cumhuriyetin temel esaslarına sahip çıkan, değerli isimlere ödüllerini takdim edeceklerini ifade eden BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, şunları söyledi: “Cumhuriyet’in düşünsel ve ahlaki temellerini savunmaktan asla vazgeçmeyen, yazdıklarıyla halkın vicdanına ses olan, Atatürkçü bir kalem, cesur bir gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil’e ödül veriyoruz. Yılmaz Özdil, çağdaş Türkiye’nin aydınlanma mücadelesinde kalemiyle bir meşale yakmıştır. Bir diğer cumhuriyet ödülümüz, hayatını insanlığa, dayanışmaya ve toplumsal sorumluluğa adamış, ‘Bir Türk, dünyaya bedeldir’ sözünün anlamını eylemleriyle yaşatan, AKUT Vakfı’nın ilk yönetim kurulu başkanı, Atatürkçü düşünceyi zirvelere taşıyan dağcı, Atatürk sevdalısı Nasuh Mahruki’ye takdim edilecektir. Mahruki, yalnızca bir dağcı değil, Cumhuriyet’in yücelttiği insan idealinin canlı örneğidir. Eğitime katkı ödülümüz ise, eğitimin bir ülkenin temeli olduğuna yürekten inanan, bugün yüzlerce öğrencinin ışığa kavuşmasını sağlayan, Necla Orhan İlköğretim Okulu’nu Bursa’ya kazandıran, eğitime gönül vermiş hayırsever İbrahim Orhan ve eşi Necla Orhan’a verilmiştir. Necla ve İbrahim Orhan’ın bu topraklarda attıkları her adım, Cumhuriyet’in en büyük ideali olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme ülküsüne hizmet etmektedir.” BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.