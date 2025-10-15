Program kapsamında ilk olarak BALKANTÜRKSİAD’ı ziyaret eden heyet, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile görüşmesinin ardından, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti. Heyet daha sonra, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen ve BTSO üyeleriyle de bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik iş birlikleri ele alınırken, ziyaretlerin sonunda karşılıklı plaket takdimleri gerçekleştirildi. Konuk Heyet BTSO yönetimiyle yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen B2B etkinliğine katıldı. Kosova ve Türkiye iş dünyasından önemli isimlerin buluştuğu etkinlikte, ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi adına somut iş birlikleri masaya yatırıldı.

“Dostluklarımız devam etsin”

B2B görüşmelerinin açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İskender İskenderoğlu, “Dostluklarımız bu şekilde devam etsin. Daha büyük ve daha güvenilir iş birlikleri içerisinde olalım. Biz BALKANTÜRKSİAD olarak tüm Balkan ülkeleri için köprü görevi görüyoruz. Her zaman sizlerin yanındayız. Ayrıca bize bugünkü görüşme için ev sahipliği yapan BTSO'ya da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kosova ve Türkiye arasında güçlü bir bağ var”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen de, Kosova ile Türkiye arasında derin bağlar olduğuna dikkat çekerek, “Kosova ve Türkiye arasında güçlü bir gönül bağı var. Bu bağlar, kardeşlik hukuku içinde gelişmiş, tarih boyunca aynı değerleri paylaşmış insanların oluşturduğu çok özel bir ilişkiyi temsil ediyor” ifadelerini kullandı. Prizren’in Bursa için ortak tarihi ve kültürel mirasın canlı bir yansıması olduğunu vurgulayan Şakir, “Prizren’e bakınca Bursa’yı görüyor; Bursa’ya bakınca Prizren’in sıcaklığını hissediyoruz” dedi.

“Bursa üretim gücü ile bize en yakın şehir”

Kosova Esnaf Prizren Derneği Başkanı Varis Xhejlani ise konuşmasında, “Öncelikle Türkiye’nin sanayi ve ticaret başkentlerinden biri olan Bursa’da, böylesine kıymetli bir organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Misafirperverlikleri ve katkılarından dolayı BALKANTÜRKSİAD ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada yalnızca ekonomik fırsatları değil; dostluğu, kardeşliği ve ortak geleceğimizi konuşmak üzere bulunuyoruz. Bursa, Balkan göçmenleriyle, üretim gücüyle ve girişimci ruhuyla Kosova’ya en yakın şehirlerden biridir” ifadelerini kullandı.