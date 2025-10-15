Bursa’daki genç girişimcileri aynı çatı altında toplayan GESİAD, geleneksel hale getirmeyi hedeflediği ‘Oktober Fest’ etkinliğinin ikincisi gerçekleştirildi. Gecenin sürprizi ise geliştirilen GESİAD aplikasyonunun tanıtılması oldu. Programın açılışında konuşan MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, “Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetin 101. yılını 12 dernek hep birlikte kutlamıştık. Bu yıl da 102. yılda 23 Ekim 2025 tarihinde Podyum Davet’te yine hep birlikte kutlayacağız. Burada bulunan tüm misafirlerimizi oraya Cumhuriyet’e sahip çıkmaya davet ediyorum. Bizler sahip çıkmadığımız sürece Cumhuriyet çok daha fazla zarar görebilir diye düşünüyorum. Bu sebeple o akşam hep beraber olacağımıza inanıyorum. Tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Papatya, “Bugün burada geleneksel hale getirdiğimiz Oktober Fest için bir araya geldik. Katılan tüm üyelerimize ve misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Birazdan yapacağımız çekilişle çok sayıda hediyeyi sizlere takdim edeceğiz fakat bu gecenin asıl sürprizi GESİAD aplikasyonu. Hem android hem de Apple telefonlar için uyumlu olan bu uygulama sayesinde derneğimizle ilgili tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Dernek üyelerinin, firma bilgilerinin, yer aldığı bu online uygulama sayesinde gerçekleştireceğimiz tüm organizasyonlara müracaatların ve ödemelerin yapılacağını belirtmek isterim. GESİAD ailemize hayırlı olsun demek istiyorum ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.