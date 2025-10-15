Genel Kurul Toplantısının açılışında konuşan Tüm Eğitim Dernekleri Federasyon (TÜMEDEF) Başkanı Talat Yıldız, Marmara Bölgesinde böyle bir oluşuma ihtiyaç olduğunu ve bu oluşumun Bursa merkezli kurulmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, başarı dileklerini iletti. Tek başkan adayı olduğu genel kurul toplantısında seçim öncesinde konuşan Simge Kaya, ‘’Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar geçici yönetim kurulu başkanı olarak elimden geldiğince özveriyle çalışmaya gayret ettim. Bu süreçte, sürücülere yönelik mesleki eğitim (SRC) alanında karşılaştığımız ihtiyaçları tespit etmek, çözüm önerileri geliştirmek ve sektörümüzde ortak bir dayanışma kültürü oluşturmak adına çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Bu çalışmaların her birinde yanımda olan yol arkadaşlarıma ve destek veren tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’’ dedi. Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Simge Kaya, gelecek dönem hedeflerinin sektördeki iş birliğini artırmak, sürücülere yönelik mesleki eğitim kurumlarının yasal ve idari alandaki sorunlarına çözüm üretmek, teknolojik gelişmeleri takip ederek sürücü eğitimlerinde kaliteyi artırmak, tüm paydaşlarla güçlü bir iletişim ağı kurmak ve mesleği hak ettiği saygın konuma taşımak olduğunu belirtti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, katılımcı ve ortak akla dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini söyleyen Kaya, katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Simge Kaya’nın başkan seçildiği MAR- MEKDER’in yönetimi şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Simge Kaya, Bahtiyar Özdemir, Tuncer Doğukan Yıldız, Ömer Kamalı, İsmail Fergana.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Evren Çınar, Musa Kocaoğlu, Ahmet Büyükeren, Hüseyin Kösegil, Fesih Baykal.

Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Hafız Pehlevan, Arif Çalkayış, Eşref Sevinç.

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Venüs Kaya, Muhammet Akbıyık, İlyas Kaya.

Oy birliği ile başkan seçilen Simge Kaya yaptığı teşekkür konuşmasında, ‘’ Bundan sonraki süreçte birlik ve dayanışma içinde ortak akılla hareket ederek derneğimizi hep birlikte daha güçlü bir noktaya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Katılımınız, emekleriniz ve inancınız için teşekkür ediyorum. Bu görevi büyük bir sorumluluk ve onurla devralıyorum’ dedi.