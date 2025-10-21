Ticaret Bakanlığı destekleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliğinde bu yıl 12’nci kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025, “Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)” temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni de gerçekleştirildi.

İnovaLİG KOBİ ölçeğinde İnovasyon Stratejisi kategorisinde Barida Makine; İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde UBC Kimya; İnovasyon Döngüsü kategorisinde Asis Otomasyon ve Akaryakıt Sistemleri; İnovasyon Kaynakları kategorisinde, Sanver Mühendislik; İnovasyon Sonuçları kategorisinde Milvus Robotics Teknoloji ödül aldı.

İnovaLİG büyük ölçekli firmalarda ise İnovasyon Stratejisi kategorisinde Kurtsan İlaçları; İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü kategorisinde TUSAŞ; İnovasyon Döngüsü kategorisinde Hayat Kimya; İnovasyon Kaynakları kategorisinde Kırpart Otomotiv Parçaları; İnovasyon Sonuçları kategorisinde Havelsan Hava Elektronik ödüle layık görüldü. Türk Ekonomi Bankası, Türk Ticaret Bankası, Turkcell, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Türkiye Sigorta, İhracatı Geliştirme AŞ ve Trendyol'a da özel ödül verildi.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada 12 yıl önce bir kıvılcımla başlayan inovasyon yolculuğunun ülkenin geleceğe attığı en güçlü imzalardan biri haline geldiğini ifade eden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Her yıl daha büyük katılım, daha yüksek heyecan ve daha cesur hedeflerle büyüyen bu etkinlik, Türkiye'nin küresel rekabet sahnesindeki iddiasının ilanıdır ve bu yıl o iddia, iki kelimeyle ifade buluyor. Nedir o iki kelime? Yarın: Şimdi. Bu vizyonu üç temel sütun üzerine kurguluyoruz. Geleceğin teknolojilerini bugünden sahiplenmek, inovasyonu üretimin her aşamasıyla buluşturmak, Türkiye'nin genç beyinlerini dünyanın öncüleri arasına koymak." diye konuştu. Gültepe, bugün yüksek teknolojide önde olan ülkelerin küresel ticaretin kurallarını yeniden yazdığını, inovasyonu üretimin her aşamasına taşıyan ülkelerin küresel tedarik zincirlerinde belirleyici olduklarını dile getirdi. Genç beyinlerini geleceğe hazırlayan ülkelerin yarının dünyasında oyun kurucu rolü üstlendiğini belirten Gültepe, Türkiye'nin bu üç alanda da kararlılıkla yoluna devam ettiğini ve yarını bugünden inşa eden bir Türkiye'nin küresel rekabette her zaman önde olacağını söyledi. Gültepe, şöyle devam etti: "2025 Ocak-Eylül döneminde ihracatımız 200,6 milyar dolara ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artıdayız. Son 12 aylığa baktığımızda ise ihracatımız 269,7 milyar dolara ulaşmış. Bu başarıda, Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliğinin ve vizyonunun, büyük ihracat ailemizin her ferdinin milli bir görev bilinciyle gece gündüz çalışmasının, uzak yakın demeden dünyayı dolaşmasının, kriz dönemlerinde bile fırsatlara odaklanmasının payının altını çizmek isterim."

Türkiye'nin potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Gültepe, "Biz, her yıl çift haneli oranlarla büyüyen, tabana yayılmış ve sürdürülebilir bir ihracat kurgumuzun olmasını arzu ediyoruz. Bunun için öncelikle rekabetçilikte eski gücümüze kavuşmamız büyük önem taşıyor. İhracatçılarımıza yönelik desteklerin artırılması ve farklılaştırılması, ayrıca üretim kapasitemizi destekleyecek yeni yatırımların hızlanması gerektiğine inanıyoruz." dedi. Gültepe, ihracatta teknolojik ürünlerin ağırlığının artmasından gurur duyduklarını belirterek şunları ifade etti: "Üçüncü çeyrek itibarıyla yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 13 artışla 7 milyar dolara yaklaştı. Orta yüksek teknolojiyi de kattığımızda bu rakam 81 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak yüksek ve orta yüksek teknolojinin payını çok daha yukarılara taşımayı hedefliyoruz. Bugünün rekabet gücü, yüksek teknolojinin günümüzde ulaştığı zirve olan yapay zeka ile yeniden tanımlanıyor. Bu yıl ülkemizde firmaların yüzde 7,5'i yapay zeka teknolojilerini kullandığını açıkladı. 16-24 yaş grubunda bu oran neredeyse yüzde 40'a ulaşıyor."

