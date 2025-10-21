Blechexpo 2025 fuarı, Almanya’nın Stuttgart kentinde 21-24 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuara, Bursa’dan 19 firma katılacak. Metal işleme, otomasyon, lazer teknolojileri ve endüstriyel çözümler alanında en güncel ürün ve uygulamaların sergilendiği uluslararası bir platform olma özelliğini koruyan Blechexpo, özellikle Bursa’dan katılacak firmalar için fırsat niteliğinde. Fuarda, özellikle metal şekillendirme, kalıp üretimi, lazer kesim teknolojileri, otomasyon çözümleri ve makine üretimi alanlarında önemli yenilikler tanıtılacak. Katılımcı firmalar, sektördeki en son teknolojik gelişmeleri paylaşarak hem üretim süreçlerini optimize etme hem de müşteri taleplerine hızlı ve yenilikçi çözümler sunma imkânı bulacak. Blechexpo 2025, aynı zamanda endüstriyel iş birliklerini güçlendirmek, uluslararası bağlantılar kurmak ve sektördeki dijitalleşme ve otomasyon trendlerini yakından takip etmek isteyen firmalar için de önemli bir buluşma noktası olacak. Bursa’dan katılacak firmalar, fuar boyunca hem mevcut iş ortaklarıyla ilişkilerini pekiştirecek hem de yeni iş fırsatları yaratacak.

Bursa’nın üretim gücünü ortaya çıkaracak

Sanayi ve teknoloji odaklı bu önemli fuar, sektör profesyonelleri, yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri için hem bilgi paylaşımı hem de ticari bağlantılar açısından büyük bir değer taşıyor. Bursa firmalarının etkin katılımı, şehrin üretim gücünü ve sektördeki dinamizmini bir kez daha ortaya koyuyor.

Sektörün nabzını tutacaklar

Blechexpo 2025, 21-24 Ekim tarihleri arasında yenilikçi çözümler, endüstriyel iş birlikleri ve global trendleri takip etmek isteyenler için kaçırılmayacak bir etkinlik olmayı sürdürüyor. Bursa’dan katılan firmalar, fuarda sergileyecekleri ürün ve teknolojilerle sektörün nabzını tutacak ve ziyaretçilere ilham verici deneyimler sunacak.